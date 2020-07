Ni mi všeč, v kaj se je spremenila Meghan

Vzvišena in zahtevna

Avtorja sta se pogovarjala s prek sto prijatelji in znanci Sussexovih ter zaposlenimi na britanskem dvoru, tako zdajšnjimi kot nekdanjimi.

Meghan si je menda želela, da bi si bili s Kate bližje, da bi ji svakinja pomagala, a se to ni zgodilo.

Težko pričakovana knjiga o princuinz naslovom Finding Freedom (V iskanju svobode) izide šele 11. avgusta, a se je že znašla na mnogih lestvicah najbolje prodajanih. Napisala sta join, ki sta se pogovarjala s prek sto prijatelji in znanci Sussexovih ter zaposlenimi na britanskem dvoru, tako zdajšnjimi kot nekdanjimi. Vse informacije sta menda preverila pri dveh različnih virih, Meghan in Harry pa pri pisanju nista sodelovala. Tako vsaj pravita sama, medtem ko so mnogi prepričani, da sta pristavila svoj lonček, morda ne neposredno, a v knjigi se tare reči, ki jih menda vesta samo onadva.Da bo biografija dvignila veliko prahu, ni bilo dvoma že od začetka, saj so v njej podrobno popisani škandali in spori, predvsem med Sussexovima in Cambridgeevima, o katerih javnost ne ve veliko, saj so kraljevi zelo skrivnostna družina in o sebi v javnosti praviloma ne govorijo, še manj perejo umazano perilo. Bralci pa bodo lahko tudi podrobneje spoznali, kako sta Harry in Meghan postala par, kako in kdaj sta se zares zaročila in kdo je prvi rekel ljubim te. To pa je tudi eden redkih pozitivnih delov knjige, pravijo tisti, ki jim jo je uspelo dobiti v roke. Nadaljnji dogodki v glavnem popisujejo spor med Harryjem in njegovim bratom princem, o tem, kako globoko sta razočarala in presenetila kraljico s svojo odločitvijo, da zapustita kraljevo družino, ljudje, ki so bili nekoč zaposleni pri njiju, pa so delili tudi negativne izkušnje glede delovnega mesta, za katere da je bila v glavnem kriva Meghan. Opisujejo jo kot vzvišeno, zahtevno in ne prav prijazno, kar je bil tudi eden od razlogov za spor med njo in njeno svakinjo, ki ni bila zadovoljna z načinom, kako se Meghan obnaša do njenih zaposlenih. Tudi njunega odnosa sta se avtorja dotaknila v knjigi ter razkrila, da si ženski nikdar nista bili blizu, Kate naj bi jo celo povsem ignorirala, kar je Meghan menda obžalovala, saj si je želela, da bi jo Kate, bolj izkušena in vajena kraljevega življenja, večkrat poklicala in jo podučila.Iz Buckinghamske palače se na vsebino niso odzvali in se najbrž tudi ne bodo, je pa svoje mnenje o njej povedal Meghanin odtujeni oče, ki mu je tudi posvečenih nekaj strani. »Meghan imam rad, a niti malo mi ni všeč, v kaj se je spremenila. Zdaj je najslabši možen čas za tarnanje in objavo knjige. S tem najbrž nima nič, a lahko bi vplivala na datum izida. Če bi hotela. Ljudje umirajo, izgubljajo službe, njej ne manjka nič,« je med drugim dejal Markle, ki hčerke ni videl že vse od začetka leta 2018. Da sta Harry in Meghan najverjetneje upala, da ju bo knjiga prikazala v drugačni luči, in da se bosta ljudem bolj kot kaj drugega zasmilila, pa so prepričani poznavalci razmer na dvoru. »Brez njunega dovoljenja ne bi bilo nič. Saj že novinarje tožita in domnevne paparace, ki naj bi z dronom snemali njunega otroka, čeprav fotografij nihče nikjer ni videl,« pravi, ki je predlani izdala knjigo o Harryju, in dodaja, da Sussexova drug v drugem prebujata najslabše. »Princ Harry se je iz karizmatičnega in dostopnega spremenil v nervoznega in napetega moža, ki je ves čas na robu zloma, Meghan pa se je med časom, ki ga je preživela med kraljevimi, izkazala za težko in nezmožno sklepati kompromise. Tisti, ki se ne strinjajo z njo, so po njenem mnenju proti njej,« dodaja Levinova, ki pa težko pričakovane knjige še ni dobila v roke.