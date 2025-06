Ni jima uspelo: razkrite podrobnosti poroke Jeffa Bezosa in Lauren Sanchez

Jeff Bezos in Lauren Sanchez sta z razkošno poroko zadnje dni zavzela Benetke.

Dogodek sta načrtovala več mesecev, a je tik pred zdajci doživel številne dramatične spremembe in nekateri prvotni načrti so bili zaradi varnosti spremenjeni ali odpovedani.

FOTO: Stefano Rellandini/Afp

Čeprav se je par trudil dogodek predstaviti kot intimno družinsko slavje v krogu najbližjih, razkrite podrobnosti kažejo, da je resnica precej drugačna.

Po pisanju britanskega Daily Maila naj bi poroka ustanovitelja Amazona in nekdanje televizijske voditeljice trajala tri dni. Začela se je z gala večerjo na skoraj nenaseljenem otoku San Giovanni Evangelista, ki ga je težko najti celo na zemljevidu, kaj šele najeti.

Glavna poročna slovesnost je za danes predvidena na otoku San Giorgio Maggiore in se bo odvijala v zasebnem zelenem amfiteatru s pogledom na laguno.

Veliko slavje se bo z razkošnim plesom v Arsenalu, nekdanjem vojaškem kompleksu, ki se bo za to priložnost preobrazil v ekskluzivno slavnostno prizorišče, zaključilo v soboto.

Zvezdniški gostje

Na seznamu gostov je približno 200 vplivnih in premožnih oseb s celega sveta. Med njimi so Kim Kardashian, Kris Jenner, Leonardo DiCaprio, Oprah Winfrey, Orlando Bloom, Ivanka Trump, Diane von Fürstenberg in jordanska kraljica Rania.

Na poroko je bila povabljena tudi modna urednica Anna Wintour, ki je pri opravi neveste igrala veliko vlogo, prav ona naj bi ji namreč pomagala pri izbiri obleke.

Aktivni protestniki

Skupina aktivistov No Space for Bezos (Ni prostora za Bezosa) je že pred nekaj dnevi po mestu razobesila plakate, saj menijo, da takšni dogodki spodbujajo gentrifikacijo in komercializacijo Benetk.

FOTO: Yara Nardi/Reuters

»Zavračamo logiko, ki mesto obravnava kot blago. Župan ga prodaja, namesto da bi reševal prave težave, kot so naraščanje cen, pomanjkanje stanovanj, izseljevanje iz zgodovinskega središča,« je povedala predstavnica aktivistov Federica Toninello.

Dodala je, da takšni dogodki ustvarjajo predvsem negotova, sezonska delovna mesta, medtem ko domačini potrebujejo stabilne službe z dostojnimi plačami.

FOTO: Yara Nardi/Reuters

Vse za popoln videz

Lauren bo Bezosu večno zvestobo obljubila v razkošni poročni obleki modne hiše Dolce & Gabbana, v treh dneh pa naj bi zamenjala več kot 12 različnih modnih kombinacij, vključno z glamuroznimi kreacijami modne hiše Oscar de la Renta.

Tudi Bezos bo na veliki dan nosil smoking Dolce & Gabbana.

Za enega izmed dogodkov bo celo predpisan tako imenovani dress code: pižama.

Lauren je okoli sebe zbrala vrhunsko ekipo strokovnjakov, ki bodo poskrbeli za popolni videz: vizažista Laura Mele in Buster Knight bosta odgovorna za njen prepoznavni punčkast (babydoll) videz s sijočo poltjo in izrazitimi očmi.

Frizerka Sophie Rose ji bo lase uredila v glamurozne kodre.

Med stilisti je tudi Mindy L’amour, kalifornijska oblikovalka, specializirana za korzete, ki jih Lauren pogosto nosi. Možno je, da bo ta kos tudi del poročne garderobe.

Varnost na najvišji ravni

Zaradi trenutnih geopolitičnih napetosti so varnostni ukrepi na poroki enega najbogatejših ljudi na svetu izjemno strogi.

Organizatorji uporabljajo helikopterje, zasebne lete in posebna pristanišča za diskreten prihod gostov in maksimalno zasebnost.

Organizacija in donacije

Poroko organizira londonska agencija Lanza & Baucina, ki je za potrebe dogodka rezervirala skoraj vse najboljše sobe v hotelih Aman Palazzo in Cipriani. Čeprav naj bi stroške uradno znižali, se ocenjuje, da bi poroka lahko stala več milijonov dolarjev.

Kljub razkošju pa par želi dogodek izkoristiti tudi za dober namen: goste sta pozvali, naj namesto poročnih daril donirajo mestu Benetke in tako prispevajo k ohranjanju in razvoju tega čudovitega zgodovinskega kraja.

Poroka, ki to ni!

Poročila prav tako navajajo, da Jeff Bezos in Lauren Sanchez nista v Benetkah predložila potrebne poročne dokumentacije v skladu z italijansko zakonodajo.

»Pogosto poroka v tujini ni veljavna v Združenih državah Amerike ali povzroča druge zaplete, zato da, verjetno sta že poročena,« je za Page Six povedal odvetnik, vir blizu para pa navaja, da sta se Jeff in Lauren skrivaj poročila že pred več kot mesecem dni:

»Poroka je v celoti zakonita in je po ameriški zakonodaji potekala v Ameriki,« piše The Daily Mail.

Ena najbližjih prijateljic neveste je odpovedala prihod

Katy Perry, ena najtesnejših prijateljic neveste, ne bo prisostvovala poroki. Glavni razlog, zakaj ni prišla, je njena svetovna turneja 143.

V času poroke bo namreč nastopala v Avstraliji, v mestih Perth in Adelaide. Turneja je bila načrtovana že dolgo pred objavo podrobnosti o slavju, zato ne gre za osebno odločitev, temveč za poklicno zavezo, ki je ni mogla prestaviti.

Govorice o razhodu z Orlandom Bloomom

Čeprav je uradni razlog njena turneja, je odsotnost še dodatno podžgala govorice o razhodu s partnerjem Orlandom Bloomom, s katerim sta bila skupaj skoraj deset let.

Bloom naj bi bil opažen brez zaročnega prstana, Perryjeva pa je nedavno priznala, da par obiskuje zakonsko svetovanje.

On je na poroko prišel sam, kar bi bil njegov prvi javni nastop kot samskega moškega po razhodu s Katy.

Kljub vsemu ostajata prijateljici

Kljub vsem špekulacijam Katy Perry in Lauren Sanchez ostajata tesni prijateljici. Aprila letos sta raketo Blue Origin skupaj potovali v vesolje.

Poleg tega je bila pevka ena glavnih gostij na Laurenini dekliščini v Parizu, kjer so slavile s prijateljicami, kot sta Kim Kardashian in Eva Longoria.