Ni jim bilo treba prisluškovati

V Londonu se je začela sodna obravnava v tožbi, ki jo je zoper nekatere britanske medije vložil princ Harry, obtožuje pa jih, da so na nezakonit način zbirali informacije o njem, med drugim naj bi novinarji celo prisluškovali njegovim telefonskim pogovorom.

O slednjem je Harry prepričan, ker so mediji v preteklosti izvedeli mnogo reči, ki da jih ni povedal nikomur, vsaj ne, preden so o njih pisali. A zagovorniki toženih strank so sodnikom pojasnili - prisluškovanje ni bilo potrebno, saj so imeli odličen vir, ki jim je posredoval informacije, za katere je menil, da bi jih lahko zanimale.

Glavna obravnava se je na londonskem sodišču začela konec prejšnjega tedna. FOTO: Toby Melville, Reuters

Eden od njih je bil menda nekdanji predstavnik princa Charlesa Mark Bolland, dobri prijatelj odgovornega urednika enega od časnikov. Moška so pogosto videvali, ko sta se družila ob pijači, na kosilu, tudi telefonski pogovori med njima menda niso bili redki. Odvetnik Andrew Green zato Harryju svetuje, naj se glede kršitev pravice do zasebnosti raje obrne na svojega očeta, pogosto pa so zgodbe medijem posredovali tudi Harryjevi prijatelji.

Dokazi, ki naj bi dokazovali nasprotno, so v najboljšem primeru slabi, v najslabšem pa neobstoječi.

»Res je, da je moja stranka v enem primeru najela zasebnega detektiva, ki je na nezakonit način zbiral informacije o Harryju, a material za večino zgodb so prejeli na povsem zakonit način. Moja stranka priznava, da so prisluškovali telefonskim pogovorom nekaterih zvezdnikov, a Harry ni bil med njimi. Dokazi, ki jih je predložil in ki naj bi dokazovali nasprotno, so v najboljšem primeru slabi, v najslabšem pa neobstoječi,« je na prvi obravnavi še dejal Green.