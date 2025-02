Ni jih zanimalo, kdo je: Edu Sheeranu v Indiji izklopili mikrofon

Oblasti v Indiji so britanskemu pop pevcu Edu Sheeranu v nedeljo med uličnim nastopom v Bangaloru odklopile mikrofon. Policija je pojasnila, da mu niso izdali dovoljenja za nastop, ker so zaradi njegove priljubljenosti pričakovali kaos. Pevec je sicer zatrjeval, da ima dovoljenje, vendar se ni pretirano vznemirjal. Medtem ko se britanski kantavtor in štirikratni dobitnik grammyja trenutno mudi na turneji po najštevilnejši državi na svetu, si je v nedeljo vzel čas za nenapovedan nastop in na ulici Bangalora, enem od indijskih tehnoloških središč, zaigral mimoidočim.

Je zelo znan pevec in pričakovali smo kaos.

»Je zelo znan pevec in pričakovali smo kaos. Da bi ga preprečili, mu policija ni izdala dovoljenja za nastop,« je v sredo pojasnil notranji minister zvezne države Karnataka Gangadharaiah Paramešvara. Med izvajanjem uspešnice Shape of You je Sheeranov nastop tako prekinila policija in mu odklopila mikrofon.

Sheeran je pozneje zatrdil, da je imel dovoljenje za nastop prav na tistem mestu. »Ni šlo le za spontan nastop,« je kmalu po dogodku zapisal na družbenem omrežju instagram in nato spravljivo dodal, da je kljub temu »vse v redu«. Po navedbi lokalnih oblasti je Sheeran sicer imel dovoljenje za koncerte, ki pa ne velja za spontane nastope na prostem.

Sheeran je trenutno na turneji, ki vključuje šest indijskih mest. Lani je razprodal koncert v Mumbaju.