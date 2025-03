Ni ji ime Jennifer: kdo je igralka, za katero Ben Affleck joče po ločitvi?

V času, ko se veliko govori o druženju Ane de Armas in Toma Cruisa, se Ben Affleck ozira na razmerje, v katerem je bil nekoč s kolegico in obžaluje, da se je zveza končala.

Ben in Ana sta se spoznala med snemanjem trilerja Deep Water, med njima je preskočila iskrica in vsem je bilo jasno, da bo njun odnos prerastel v romanco.

Par je skupaj preživel epidemijo koronavirusa in zdelo se je, da je njuna zveza vse močnejša, zgodaj spomladi 2021 pa so začele krožiti govorice, da v odnosu škriplje.

Po skoraj letu dni razmerja sta zvezdnika uradno sporočila, da sta se razšla, viri pa so povedali, da Ben ni bil pripravljen na takšno stopnjo predanosti, kot si jo je želela Ana, in da sta imela nekdanja zaljubljenca različne poglede na prihodnost.

FOTO: X17online.com

Daily Mail pa sedaj navaja vir, ki je povedal, da Ben na njuno romanco gleda z drugačnimi očmi:

»Ben in Ana sta imela tako poseben in edinstven odnos, ker sta bila med pandemijo skupaj 24 ur na dan. Tako sta se hitro zbližala, bilo je strastno in resnično.

Zveza je bila končana, ker je ona želela zakon in otroke, on pa ne.«

V času njunega razhoda je vir za People povedal, da sta imela številne pogovore o prihodnosti in da sta se skupaj odločila za razhod: »Ben ni želel otrok, ona je bila v tridesetih in zanjo je bilo to najpomembnejše.«

FOTO: Rol/x17online.com

Ben je po razhodu obnovil zvezo z Jennifer Lopez, s katero sta se poročila, vendar sta se po dveh letih tudi ločila.

»Na koncu se je poročil z Jennifer, ker se ni mogel predati Ani,« je dodal vir. »Ko gleda nazaj, mu je jasno, da je sprejel napačno odločitev.

Lahko bi se izognil marsičemu, če bi ostal z Ano in sedaj ve, kako se je ona počutila takrat.«

Očitno bi Ben želel, da bi lahko vrnil čas nazaj in se odločil drugače, a tega ne more:

»Sedaj je prepozno, vendar Ben zelo spoštuje Ano. Upa, da bo našla tisto, kar si želi, in da bo imela družino, o kateri sanja. Meni, da je neverjetna ženska.«