Ni dočakal, da bi postal kralj

77 let je bil star vojvoda Aosta.

Bitka za prestol

Vittorio Emanuele se ni poročil s plemkinjo, Marina Doria je povsem običajna državljanka, zato je njegov bratranec menil, da ne more biti kralj. FOTO: Salvatore Laporta/getty Images

Na poroki španskega kralja Felipeja je bratranec princa Amedea dvakrat udaril v obraz, da je padel po stopnicah.

Princ, vojvoda Aosta, je umrl star 77 let. Bil je edini otrok princa, četrtega vojvode Aosta, in princese. Star je bil komaj nekaj let, ko so Italijani po koncu druge svetovne vojne izglasovali, da ne želijo več monarhije, saj da je kraljeva družina med vojno podpirala Mussolinijevo fašistično politiko., ki je ravno takrat zasedel prestol, je vladal komaj 27 dni, nato je moral v izgnanstvo na Portugalsko.Princ Amedeo je večino življenja preživel v Italiji, kjer se je tudi šolal. Leta 1964 se je poročil s francosko princeso, ki je bila enako kot on plemkinja zgolj na papirju. Zakon je trajal komaj 12 let, uradno sta se ločila še šest let pozneje, šele leta 1987 pa je njun zakon razveljavila tudi Rimskokatoliška cerkev. Le nekaj mesecev pozneje se je princ v drugo poročil, tokrat s, hčerko šestega markiza, s katero sta se ustalila v Toskani. Otrok nista imela, je pa imel Amedeo tri potomce iz prvega zakona.Princ Amedeo je bil velik del življenja na bojni nogi z bratrancem, saj sta bila oba prepričana, da bi, če Italija znova postane monarhija, prav ona morala postati kralja. Vittorio Emanuele je trdil, da bi kralj moral biti on, ker je potomec zadnjega italijanskega kralja Umberta II., in prestol seveda dedujejo sinovi, razen če vladar sina nima. Princ Amedeo je bil prepričan, da bi, kljub temu da je bil nečak nekdanjega kralja, prestol moral podedovati on, ker se je poročil s plemkinjo, medtem ko je žena njegovega bratranca povsem običajna državljanka. Poleg tega, je trdil Amedeo, je Vittorio Emanuele večino življenja preživel v tujini, saj se do leta 2002 v domovino ni smel vrniti, medtem ko je sam ves čas bival v Italiji. Leta 2004 je spor doživel vrhunec, ko sta se bratranca zravsala kar na poroki španskega kralja, Vittorio Emanuele pa je Amedea s pestjo dvakrat udaril v obraz, da je slednji padel po stopnicah in so ga morali reševalci odpeljati na urgenco. Od takrat sta komaj govorila, ali sta se pred Amedejevo smrtjo pobotala, ni znano, prav tako ni znano, zakaj je princ umrl.