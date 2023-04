Nezavestno posilil v resničnostnem šovu, zdaj gre v zapor (VIDEO)

Pred šestimi leti je svet pretresla novica, da se je v resničnostnem šovu Big Brother v Španiji pred kamerami zgodil zločin. Udeleženec José María López je po zabavi, kjer so udeleženci uživali alkohol, spolno zlorabil udeleženko Carloto Prado, medtem ko je bila nezavestna.

Leto kasneje je primer prijavila policiji. Takrat so v javnost prišle informacije, da je produkcija resničnostnega šova udeleženki v spovednici prikazala posnetek posilstva in ji svetovala, naj o dogodku molči.

Obsojen na 15 mesecev zapora

Sojenje se je začelo pred šestimi leti, zdaj, po številnih zamudah, je tudi končano in Jose María López je obsojen na 15 mesecev zapora. Čeprav je bil par med resničnostnim šovom v razmerju, so sodišču predvajali posnetek, na katerem je slišati pijano Carloto, ki pravi, da »noče odnosa«, on pa je nadaljeval na silo. Produkcija trdi, da je reagirala šele, ko je videla negiben obraz in roke žrtve, nato pa ugotovila, da je nezavestna.

José María je bil obsojen na 15 mesecev zapora, a španski mediji poročajo, da v nekaterih primerih obsojenci, ki prejmejo kazen manj kot dve leti zapora, včasih niti ne prestajajo kazni v zaporu, temveč v hišnem priporu. Maria ima štiri leta prepoved stikov z žrtvijo in ji bo moral plačati 6000 evrov. Tudi produkciji resničnostnega šova so naložili plačilo kazni zaradi »nezadostne podpore žrtvi«, vendar znesek ni bil razkrit.

