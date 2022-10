Britnska princesa Anna pod drobnogledom: Nezahtevna, prizemljena in neposredna

Že dolgo velja za najbolj nezahtevno in prizemljeno članico britanske kraljeve družine, da je takšna, kot povsem običajni državljani, pa je princesa Anne dokazala tudi med tokratnim obiskom Združenih držav Amerike. Fotografirali so jo, ko je prišla na newyorško letališče JFK, od koder se je z redno linijo vrnila v London, iz avtomobila pa je, čeprav jo je spremljal varnostnik, sama pobrala svojo prtljago in jo odnesla do pulta za prijavo na polet.

Tudi prihodnost princa Andrewa je negotova. FOTO: DANIEL LEAL, Reuters

Dvainsedemdesetletna princesa se je v New Yorku zadržala en teden, v tem času pa je obiskala več znamenitosti in muzejev ter se udeležila uradnih dogodkov in gala prireditev. Mnoge je sicer skrbelo, kako jo bodo sprejeli Američani, saj so ti v precejšnji meri naklonjeni zakoncema Sussex, ki kraljeve v ameriških medijih ves čas kritizirata, a se je že prvi dan izkazalo, da so bile skrbi odveč. Prebivalci New Yorka so Anne namreč izredno toplo sprejeli, mnogo se jih je odpravilo tudi na ulice, da bo jo videli v živo in ji stisnili roko.

Ne prenaša izgovorov

Kralj meni, da bo Anne lahko ukrotila Harryja in njegovo ženo. FOTO: Dylan Martinez/Reuters

Edina hči pokojne kraljice Elizabete II. je sicer prva članica britanske kraljeve družine, ki je obiskala ZDA v zadnjih letih, odkar sta se tja preselila njen nečak princ Harry in njegova žena Meghan ter začela v javnosti prati umazano perilo ter kritizirati monarhijo. A s slednjim sta si naredila medvedjo uslugo, saj sta zaradi strahu, da bosta izdala njihove skrivnosti in vsebino osebnih pogovorov, izgubila večino slavnih in vplivnih prijateljev, med njimi denimo zakonca Obama in Beckham, močno pa sta pokvarila tudi odnos tako z britansko javnostjo kot kraljevimi, predvsem slednji so okoli njiju zdaj veliko bolj previdni in manj zgovorni.

Tudi naloga, da poskrbi za problematičnega nečaka, bo zdaj, ko je njen brat postal kralj, menda doletela Anne, saj ne velja le za prizemljeno, temveč tudi precej neposredno, še posebno v odnosu do bližnjih. Lastnost je podedovala po prav tako že pokojnem očetu princu Filipu, ki je bil desetletja tisti, ki je reševal družinske drame. »Kralj Karel III. si ogleduje, komu bi lahko zaupal kakšno pomembno nalogo, kdo mu bo pri vladanju lahko pomagal na katerem področju, in menda se mu zdi sestra primerna za trenutke, ko je treba udariti po mizi. Ima pravi temperament, zna biti ostra in ne prenaša izgovorov. Je tudi druga najstarejša od otrok pokojne kraljice, zato bi ji kralj lahko zaupal ne le, da se sooči s Harryjem, ampak s še enim problematičnim članom družine Andrewom,« je britanskim medijem povedal vir blizu kraljevih.