Nevihta nad filmarjem: med poslovno pošto poslal sliko penisa

Filmar je sicer poročen oče treh.

Snemal na skrivaj

Zvezdnika je več žensk obtožilo, da je spolni plenilec, ki izrablja svojo moč in vpliv v filmski industriji.

To je bila dolga leta najbolje varovana skrivnost britanske filmske industrije.

Poiskal bo pomoč

26

žensk ga je že obtožilo.

Pred manj kot mesecem dni je Britanska akademija za film in televizijo ovenčala igralca in producentas posebno nagrado za izjemen prispevek k britanskemu filmu. A čeprav bi moral biti to za Clarka, ki velja za enega najbolj plodovitih britanskih filmskih ustvarjalcev, eden izmed poklicnih vrhuncev, so se nad njim začeli zbirati temni oblaki, zdaj pa so se razbesneli v nevihto, ki bi lahko pokopala njegovo kariero.Proti njemu je prst namreč uperilo že 26 žensk, ki so ga obtožile spolnega nadlegovanja, neželenega dotikanja in grabljenja, besedne zlorabe, neprofesionalnega vedenja, snemanja precej nazornih filmčkov ali fotografij brez dovoljenja, seznam pa se še daljša. In ker druga za drugo že stopajo iz anonimnosti ter so se za pravico pripravljene tudi izpostaviti, dobivajo anonimne obtožbe, ki jih je kot prvi izpostavil britanski časnik The Guardian, vse več pomena. Toliko, da je policija že odprla dosje, v katerem proti Clarku zbirajo dokaze.»Uradne preiskave še nismo odprli. Pozivamo pa vse, ki so bili tarče spolnega nadlegovanja ali podobnega trpinčenja, da to sporočijo policiji,« so dejali na londonski policiji Scotland Yard.Že pred podelitvijo nagrad bafta 10. aprila je Britanska filmska akademija prejela anonimno sporočilo z očitki proti zvezdniku. A ker v pismu ni bilo datumov, imen in drugih podatkov, ki bi bolj plastično potrdili očitke, so se jih odločili preslišati ter so častno bafto vseeno izročili Noelu. Za to pa jim je bilo pozneje, ko so obtožbe postajale vse oprijemljivejše, žal, zato mu nagrade zdaj niso le odvzeli, ampak so zvezdnika tudi izločili iz svojih vrst. Udarec sta mu zadali še televizijski mreži Sky in ITV, ki sta z njim končali sodelovanje.»To je bila dolga leta najbolje varovana skrivnost britanske filmske industrije. Kdor dvomi, naj verjame mojim besedam – vse je res!« se je oglasila, zvezdnikova soigralka iz zdaj ukinjene serije Bulletproof, posredno pa je vse očitke potrdila še soigralka, »bil je že prekleto skrajni čas«!Mlade ženske naj bi zlorabljal, pri tem pa izrabljal svojo moč in vpliv v filmski industriji. To je v srži vseh obtožb, ki segajo v obdobje med letoma 2004 in 2019, a so ženske prej molčale zaradi strahu pred maščevanjem. Med prvimi, ki so naravnost spregovorile, je, ki je s Clarkom kot producentka sodelovala pri seriji Brotherhood. V treh letih naj bi jo nenehno spolno nadlegoval, ji priznal, da jo je zaposlil le, ker je načrtoval, da jo poseksa in nato odpusti, hvalil pa se ji je tudi, da ima na trdem disku shranjenih kup fotografij in posnetkov, ki jih je skrivaj snemal med castingi igralk, pri čemer je od njih večkrat zahteval, naj se slečejo.Prikrito je izkoristil tudi, ki je bila na avdiciji stara 23 let in ji je zatrdil, da je ne bo posnel, kar potrjuje tudi elektronska pošta njenega agenta. »Danes, leta pozneje, še vedno jokam, če se tega spomnim,« je o ponižanju dejala Jamesova. Producentkase spominja njegovih neželenih dotikov in fotografije vzburjenega penisa, ki ji jo je poslal med izmenjavo službenih elektronskih pisem,pa, da jo je skrivaj fotografiral v spodnjem perilu, posnetke pa pokazal preostanku ekipe serije Brotherhood. »Bilo je grozno ponižujoče!« Te obtožbe pa so komaj vrh ledene gore.Zvezdnik je vse obtožbe nemudoma zanikal in zatrdil, da je v 20-letni karieri vselej v ospredje postavljal »vključevanje in raznolikost in nikoli ni bilo pritožb proti meni. Če se je kdo, ki je sodeloval z mano, kdaj počutil neprijetno ali nespoštovano, se iskreno opravičujem. Ostro zanikam kakršno koli spolno nadlegovanje ali neprimerno ravnanje in se nameravam braniti proti tem lažnim očitkom.«To zanikanje je pozneje še enkrat ponovil, a dodal, da si bo kljub vsemu poiskal strokovno pomoč. »Ti očitki so lažni. Mi je pa postalo jasno, da so nekatera moja dejanja nekatere ljudi prizadela, čeprav tega nisem nameraval in se tega nisem zavedal. Ljudem se iskreno opravičujem. Poiskal si bom profesionalno pomoč, ki mi bo pomagala, da se spremenim na bolje.«