Neverjetno: miss po 14 splavih rodila dvojčka

Nekdanja miss svetaje objavila krasno novico. Potem ko se je danes 36-letnica dolgo časa borila z neplodnostjo in pretrpela 14 spontanih splavov, je dobila dvojčkainZaradi vseh težav iz preteklosti sta se sicer s soprogom pred leti odločila za nadomestno mater, ki je lani rodila deklico. Zdravniki so ji namreč dejali, da zaradi težav z avtoimunsko boleznijo verjetno nikoli ne bo mogla roditi, ampak zgodilo se je prav to. V času pandemije je namreč v Dublinu rodila dvojčka.»Da sem noseča, smo izvedeli v prvem mesecu lockdowna. To je bil čas, ko sem bila zelo sproščena in sem uživala kot že dolgo ne v družinskem življenju doma. Morda je prav ta čas brez stresa pripomogel k temu, da sem uspešno prestala nosečnost,« je zapisala na instagramu.