Neverjetno, je to res Adele? (FOTO)

Pevkani več takšna, kot je bila na začetku kariere. Očitno pa se njeni privrženci in javnost še vedno ne morejo navaditi na to, da se je tako zelo spremenila. Vsaka njena objava na spletu namreč sproži pravo evforijo, verjetno tudi zato, ker te niso tako pogoste kot pri drugih zvezdnikih. V teh dneh je objavila fotografijo in sporočilo, s katerim opeva svojo glasbeno kolegico, ki je izdala nov vizualni album.Adele obožuje Beyonce. Leta 2011 je za revijo Rolling Stone povedala, da je doživela napad panike in anksioznosti, ko jo je spoznala. »Ko te poslušam, je, kot da bi poslušala boga,« ji je menda dejala ob prvem srečanju.Dramatično spremenjena Adele je v zadnjih mesecih izgubila kar 45 kilogramov. Njena nekdanja inštruktorica pilatesa je razkrila, da je do tega rezultata prišla v 90 odstotkih zaradi spremembe prehranskih navad in redne vadbe. Pravi še, da je ključno, kaj poješ, ne koliko telovadiš.Mnogi že nestrpno pričakujejo, kdaj bo Adele izdala nove skladbe. Napovedano je bilo, da bo njen studijski album luč sveta ugledal še to leto, a ji je koronavirus nekoliko prekrižal načrte. Svoj zadnji izdelek je sicer predstavila pred petimi leti.