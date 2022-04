Neverjetna Victory: že pri sedmih operna pevka

Spregovorila je zelo zgodaj, zelo kmalu pa se je njen govor prepletel s petjem. Da bo Victory Brinker v življenju psegala po zvezdah, je njeni družini postalo jasno kaj hitro; že pri treh letih je namreč poslušala zahtevne napeve in jih po najboljših močeh posnemala, že pri šestih letih je pokazala veliko zanimanje za opero, pri sedmih pa se je že vpisala v Guinnessovo knjigo rekordov.

Družinski člani najstrožji kritiki

Točneje, stara je bila sedem let in 314 dni, ko se je podpisala pod osem profesionalnih nastopov v letu dni in tako zadostila merilom za laskavi vpis, zdaj desetletna Victory pa počasi osvaja svet. Z lahkoto, bi lahko rekli, kajti dekle poje v kar sedmih jezikih, s svojim nastopom pa je lani navdušila tudi v oddaji Amerika ima talent, kjer si je prislužila celo zlati gumb.

Doma jo podpirajo, a je ne kujejo v zvezde.

A dekle iz Pensilvanije je zvezdnica le navzven, kajti starši kljub njeni nesporni nadarjenosti doma skrbijo, da ostaja na trdnih tleh. Victory, ki je posvojena, ima deset bratov in sester, ki jih sicer nenehno navdušuje s svojim glasom, ne nazadnje so tudi njeni najstrožji kritiki in zanesljivo občinstvo, toda njeno otroštvo ostaja kar se da normalno.

A posnela je že svojo ploščo in redno nastopa na odprtjih različnih dogodkov, na katerih je že velikokrat zapela ameriško himno, na televiziji pa je nastopila že tolikokrat, da sploh ne občuti več treme.

10 bratov in sester ima Victory.

V prostem času rada vrtnari, se igra na prostem in zganja norčije, a petja nikoli ne opusti, povedo njeni domači in pristavljajo, da Victory že sanjari o novih dosežkih in rekordih. Morda v petju, morda v igranju klavirja, za kar je prav tako zelo nadarjena. Da je njena prihodnost v glasbi, torej ni dvoma, dekle pa k uresničevanju sanj spodbuja tudi vrstnike, ki jim polaga na srce, da je z vztrajnostjo in voljo mogoče prav vse.