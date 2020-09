Neverjeten preobrat, Meghan in Harry v resničnostnem šovu

Princ Harry (36) in Meghan Markle (39) sta sprejela ponudbo Netflixa za snemanje resničnostnega šova o njiju. Sprva je bilo mišljeno, da bosta sodelovala zgolj v ozadju, zdaj pa je The Sun dobil informacijo, da bosta na široko odprla vrata svojega življenja in v šovu razkrila del sebe celemu svetu. »To bo okusen šov. Želita pokazati delček svojega življenja,« je dejal The Sunov vir. Spomnimo, par se je preselil v ZDA zaradi preveč vsiljivih medijev in več zasebnosti.



S slavnim parom bo ekipa tri mesece, ni pa še znano, ali bodo snemali tudi v njunem novem domu v Montecitu, vrednem okoli 11 milijonov evrov. Večji del serije naj bi bil namenjen njuni filantropiji, kot pa zasebnemu življenju. »Še vseeno pa bo neverjeten vpogled in Meghan upa, da bodo gledalci videli realno Meghan.«



Njuna pogodba z Netflixom naj bi bila vredna več kot 100 milijonov evrov.