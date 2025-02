Netflixova zvezdnica najdena mrtva v svojem domu, stara je bila le 24 leta

Po poročanju tiskovne agencije Yonhap News in časopisa Korea Herald je umrla južnokorejska Netflixova zvezdnica Kim Sae-ron, stara je bila komaj 24 let.

Igralko, ki je igrala v priljubljeni seriji Bloodhounds na Netflixu, je na njenem domu v Seulu našel mrtvo prijatelj, ki je nemudoma obvestil policijo. Po navedbah te ni suma na sumljive okoliščine.

Kim Sae-ron je bila ena najperspektivnejših igralk v Južni Koreji, vendar je njena kariera doživela padec po incidentu leta 2022, ko je vozila opita in povzročila materialno škodo.

Tedaj ji je bila izrečena kazen v višini 20 milijonov vonov (približno 13.000 evrov), nesreča je povzročila tolikšno javno sramoto, da se je umaknila iz središča pozornosti in odstopila od vloge v dramski seriji Trolley, še poročajo mediji.

Kim se je prvič pojavila na zaslonu pri devetih letih ter nastopila v številnih filmih in televizijskih serijah.

Priljubljenost je pridobila kot otroška zvezdnica v filmu A Brand New Life (2009) in uspešnici The Man From Nowhere (2010).

Svojo prvo odraslo vlogo je dobila v TV-drami Secret Healer (2016), igrala pa je tudi v trilerju The Villagers (2018).

Nazadnje je igrala v priljubljeni korejski Neflixovi seriji Bloodhounds, iz leta 2023.