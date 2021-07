Poroka nesremno bogate Melaniine prijateljice z zloglasnim poslovnežem

Po pisanju srbskih medijev se bo kontroverzni srbski poslovnež Nebojša Tubić Žabac poročil s prijateljico Melanie Trump - Marijo Vurnik Lukovec, ki je koordinatorka za evropske investicije za Srbijo, pišejo tamkajšnji mediji in dodajajo, da gre za Dalmatinko, slovenskega izvora, ki je v trenutku osvojila Žabčevo srce. V kakšnem odnos sta Vurnik Lukovčeva in Trumpova, mediji ne navajajo več kot to, da sta prijateljici.



Poroka, ki se bo zgodila oktobra, bo potekala na dveh lokacijah - v dvorcu, ki se nahaja v rodnem mestu bodočega ženina in pozneje še na Malti. »Odločil sem se, da se bom poročil s pravo damo. Rad imam resne ženske in Marija je narejena po moji meri. Je dama v samem vrhu dam, najpametnejša oseba, ki sem jo srečal v življenju. Ona ni 'bejba', ampak gospa z manirami. Pomembno je, da ima dušo, srce in veliko denarja. Kot bi naši bratje Srbi rekli, 'polna je kot ladja', a ne zna plavati, pa sem jaz njen inštruktor plavanja,« je povedal Žabac.



Potem je razkril, kaj vse ima v lastni njegova bodoča žena: »Je lastnica ogromne vile, prejema vdovčevo pokojnino 12 tisoč evrov na mesec. Je svetnica v mestnem svetu in doktorica hortikulture. Je nevarna ženska, ampak kdor zna, zna. Tudi jaz nisem za odmet. Sem lastnik fitnes centrov, avtopralnice, lokala, vile, diskoteke, tako da sva super tandem,« je zaključil.



Kdo natanko je Vurnikova, ki jo srbski mediji omenjajo, s spletnih omrežij ni mogoče razbrati, saj se njeno ime ne omenja v drugi povezavi kot z omenjeno poroko.

