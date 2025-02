Nesrečni kadilec George Clooney

63-letni George Clooney je eden najbolj priljubljenih in cenjenih igralcev naše dobe, ki poleg družinskega življenja in snemanja filmov najde čas tudi za politični aktivizem ter za snovanje odrskih predstav.

Čeprav smo ga navajeni gledati na malih zaslonih in velikih platnih, bo letos doživel debi na Broadwayu.

Marca bo namreč tam premiero doživela odrsko priredba njegovega filma iz leta 2005, Lahko noč in srečno (Good Night, and Good Luck), ki ga je režiral ter za katerega scenarij je napisal v sodelovanju z Grantom Heslovom.

Par se je ponovno združil in napisal scenarij za predstavo, ki ji je režiral David Cromer.

Kmečko življenje je zakon

Kadar ni na odru ali pred kamerami, Clooney živi umirjeno družinsko življenje, večino časa preživi na kmetiji v Franciji: »Ko sem odraščal na kmetiji v Kentuckyju, je bilo vse, kar sem želel, pobegniti od tam, pobegniti od takšnega življenja.

Sedaj sem se vrnil k njemu. Vozim traktor in vse te stvari. To je najboljša priložnost za normalno življenje,« je Clooney povedal v intervjuju za The New York Times.

Družina je na prvem mestu

Po letih, ko je bil stalno pod drobnogledom javnosti, se je nekoliko umaknil in posvetil družinskemu življenju. Povedal je še, da ima njegova družina hišo tudi blizu njegovega doma v Kentuckyju in v Angliji, kjer uživa z ženo Amal Clooney in njunima sedemletnima dvojčkoma, Alexandrom ter Ello.

Izjemno je prisoten v življenjih svojih otrok in je razkril, kako med vožnjo v šolo poslušajo heavy metal, ker rad posluša, kako pojeta.

»Moja hči sicer obožuje tragične pesmi. Všeč ji je What Was I Made For? pevke Billie Eilish in pesem Without You pevca Harryja Nilssona. Ampak sta srečna otroka, tako da sem tudi jaz resnično srečen,« je povedal Clooney.

Poudaril je, da mu ravno otroka pomagata, da ostaja aktiven in mladosten, kar ni vedno lahko.

Nesrečni kadilec

V intervjuju je razkril še, da se je v zadnjem času moral spoprijeti z navado, ki mu resnično ni všeč: s kajenjem. V prihajajoči broadwajski predstavi njegov lik namreč kadi, zato se je bil primoran na to pripraviti in vaditi.

»Moral sem postati boljši v inhaliranju in skrival sem se, da me otroka ne bi videla, ko sem kadil,« se je spominjal Clooney in priznal, da tega ne počne z veseljem.

Razkril je, da je v njegovi širši družini kar osem ljudi umrlo zaradi pljučnega raka. Med njimi je bila njegova teta, pevka in igralka Rosemary Clooney, ki je, stara 74 let umrla leta 2002.

Njegov oče, nekdanji novinar Nick Clooney je edini, ki ni nikoli kadil in je dočakal visoko starost: trenutno pa ima 91 let.