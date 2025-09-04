POROČNI ZVONOVI

Nesojena snaha Victorie Beckham poročena z žensko

Tudi njena dva brata sta sedaj odkrito spregovorila o svoji spolni usmerjenosti.
Fotografija: FOTO: Profimedia
Odpri galerijo
FOTO: Profimedia

M. Fl.
04.09.2025 ob 13:25
M. Fl.
04.09.2025 ob 13:25

Igralka Chloe Grace Moretz se je poročila z manekenko Kate Harrison, za to priložnost sta obe nosili po meri izdelani obleki Louis Vuitton. Chloe je imela bledo modro obleko, ki je spominjala na glamur starega Hollywooda, za Vogue pa je povedala:

»Že ko sem odraščala, si nisem nikoli zares predstavljala poročne obleke. In zato sem, ko sva začeli govoriti o tem, kako bi bilo vse skupaj videti vedela, da bom naredila nekaj netradicionalnega in ne bom nosila bele.«

Chloe in Kate sta skupaj od leta 2018 in sta se zaročili v začetku leta. Igralka je šele pred desetimi meseci priznala, da je istospolno usmerjena.

Nesojena snaha Victorie Beckham

Chloe je bila leta 2020 v zvezi z Brooklynom Beckhamom, najstarejšim sinom Victorie in Davida Beckham.

Brooklyn Beckham je od leta 2022 poročen z ameriško igralko Nicolo Peltz. Njen odnos s taščo je skrhan in vzrok velikega družinskega spora. Vse se je začelo, ko hči ameriškega milijarderja ni želela nositi poročne obleke iz modnega ateljeja Victorie.

Po kratkem premirju je nastal še večji spor, saj se Brooklyn in Nicola nista pojavila na praznovanju 50. rojstnega dneva Davida Beckhama v Londonu.

Victoria Beckham je podpirala zvezo med Brooklynom in Chloe Grace Moretz, ki jo je oboževala, kar je tudi jasno pokazala. Bila je mladostna ljubezen, par je večkrat prekinil in obnovil romanco.

Brooklyn, Cloe FOTO: Profimedia
Brooklyn, Cloe FOTO: Profimedia

Chloe ima dva brata, ki se prav tako opredeljujeta kot homoseksualca.

V preteklosti je zaupala, kako težko je bilo osebam istospolne usmerjenosti odraščati in živeti v Georgii, kjer se je rodila.

Kot je poudarila za Gay Times, ji je to zlomilo srce, piše Stil Kurir.

Preberite še:

 

Harper Beckham, Blue Ivy Carter in North West: česa nimajo otroci slavnih
Potomci slavnih hitro postanejo blagovne znamke.

 

V želji po slavi: nenavaden vzorec obnašanja Nicole Peltz
Brooklyn Beckham ni prvi otrok uspešnih in priljubljenih staršev, ki ga je igralka očarala, in družina Beckham ni prva, ki je z njo prišla v spor zaradi sina in njune zveze.

 

Brooklyn Beckham poglablja spor z družino: nakup, ki manjša možnost sprave
Brooklyn Beckham in njegova žena Nicolo Peltz pri nakupu nepremičnine nista skoparila.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Victoria Beckham Brooklyn Beckham David Beckham Nicola Peltz

Priporočamo

48-letnik padel z mostu pri Martuljških slapovih, umrl na kraju
Nevarnosti še ni konec! Neurja se selijo na vzhod države, možna večja toča
Poglejte, s čim je Tino Gaber pred poroko presenetil hrvaški premier (FOTO)
Pirc Musarjeva, ki ji niso ploskali, Hrvatom potožila: »Vljudno bi bilo, če bi«

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Nova doba za najbolj obiskano znamenitost pri nas

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo Photo

Vsaka dnevna soba ima prostor za ta ultimativni kos

 
Promo

V Sloveniji z njo živi približno 47.000 ljudi

 
Promo

Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

Komentarji:

Priporočamo

48-letnik padel z mostu pri Martuljških slapovih, umrl na kraju
Nevarnosti še ni konec! Neurja se selijo na vzhod države, možna večja toča
Poglejte, s čim je Tino Gaber pred poroko presenetil hrvaški premier (FOTO)
Pirc Musarjeva, ki ji niso ploskali, Hrvatom potožila: »Vljudno bi bilo, če bi«

Izbrano za vas

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo Photo

Vsaka dnevna soba ima prostor za ta ultimativni kos

 
Promo

V Sloveniji z njo živi približno 47.000 ljudi

 
Promo

Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Nova doba za najbolj obiskano znamenitost pri nas

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo Photo

Vsaka dnevna soba ima prostor za ta ultimativni kos

 
Promo

V Sloveniji z njo živi približno 47.000 ljudi

 
Promo

Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.