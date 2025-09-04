Nesojena snaha Victorie Beckham poročena z žensko

Igralka Chloe Grace Moretz se je poročila z manekenko Kate Harrison, za to priložnost sta obe nosili po meri izdelani obleki Louis Vuitton. Chloe je imela bledo modro obleko, ki je spominjala na glamur starega Hollywooda, za Vogue pa je povedala:

»Že ko sem odraščala, si nisem nikoli zares predstavljala poročne obleke. In zato sem, ko sva začeli govoriti o tem, kako bi bilo vse skupaj videti vedela, da bom naredila nekaj netradicionalnega in ne bom nosila bele.«

Chloe in Kate sta skupaj od leta 2018 in sta se zaročili v začetku leta. Igralka je šele pred desetimi meseci priznala, da je istospolno usmerjena.

Nesojena snaha Victorie Beckham

Chloe je bila leta 2020 v zvezi z Brooklynom Beckhamom, najstarejšim sinom Victorie in Davida Beckham.

Brooklyn Beckham je od leta 2022 poročen z ameriško igralko Nicolo Peltz. Njen odnos s taščo je skrhan in vzrok velikega družinskega spora. Vse se je začelo, ko hči ameriškega milijarderja ni želela nositi poročne obleke iz modnega ateljeja Victorie.

Po kratkem premirju je nastal še večji spor, saj se Brooklyn in Nicola nista pojavila na praznovanju 50. rojstnega dneva Davida Beckhama v Londonu.

Victoria Beckham je podpirala zvezo med Brooklynom in Chloe Grace Moretz, ki jo je oboževala, kar je tudi jasno pokazala. Bila je mladostna ljubezen, par je večkrat prekinil in obnovil romanco.

Brooklyn, Cloe FOTO: Profimedia

Chloe ima dva brata, ki se prav tako opredeljujeta kot homoseksualca.

V preteklosti je zaupala, kako težko je bilo osebam istospolne usmerjenosti odraščati in živeti v Georgii, kjer se je rodila.

Kot je poudarila za Gay Times, ji je to zlomilo srce, piše Stil Kurir.