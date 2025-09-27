Neromantičen začetek: kdo je in kaj počne žena Jimmyja Kimmla

Pogledi mnogih na tej, sploh pa na drugi strani luže, so bili pred nedavnim usmerjeni v enega najbolj priljubljenih televizijskih voditeljev in komikov, 57-letnega Jimmyja Kimmla, ki se je znašel v središču nepričakovanega škandala, zaradi katerega je moral začasno na prisilni dopust.

Potem ko so se njegovi delodajalci odločili, da se njegova oddaja V živo z Jimmyjem Kimmlom (Jimmy Kimmel Live) začasno umakne s programa, se je po tednu dni premora vrnil na male zaslone.

Povod za dramo je bil njegov komentar na odziv ameriške desnice ob tragični smrti konservativnega političnega komentatorja Charlieja Kirka, ki je bil ubit med govorom na eni izmed univerz v Utahu.

Odločitev televizije je sprožila burne razprave in voditelj je prejel številna sporočila podpore s strani kolegov, kot sta Stephen Colbert in Jimmy Fallon, pa tudi od hollywoodskih zvezdnikov, kot so Ben Affleck, Jennifer Aniston in Robert De Niro.

A največjo oporo v teh težkih trenutkih je našel doma, pri ženi Molly McNearney, ki je že vrsto let njegova najtesnejša sodelavka in oseba, ki ga najbolje pozna.

Ženska za uspešnim komikom

Molly McNearney ni le žena znanega voditelja, je tudi izjemno uspešna avtorica in producentka. V moževi oddaji dela že več kot dvajset let, trenutno kot izvršna producentka in glavna scenaristka.

A to ni vse, med drugim je bila scenaristka podelitev oskarjev v letih 2017, 2018, 2023 in izvršna producentka prireditve leta 2024.

Ljubezenski začetek, ki ni obetal

Čeprav danes delujeta kot popoln par, njun začetek ni bil prav nič romantičen. Ko je Molly leta 2004 začela delati kot asistentka scenaristov, jo je Jimmy sprejel precej hladno.

»Ko so me predstavili, je komaj dvignil pogled,« je Molly pripovedovala za Glamour.

»Ko je slišal, da tekmujem v triatlonih, je rekel: ‘To je res neumno. Kakšna potrata časa.’ To je bila edina stvar, ki mi jo je povedal celo prvo leto.«

Leta sta bila samo sodelavca, nato prijatelja, dokler se nista, potem ko je on leta 2009 zaključil razmerje s komičarko Saro Silverman, začela družiti tudi izven službe.

»Po oddajah smo scenaristi skupaj hodili ven in takrat sva se začela zbliževati. Enkrat mi je skuhal večerjo in to je bilo to. Tam se je vse začelo,« se je spomnila Molly.

Njuna romanca je razcvetela leta 2010, tri leta kasneje sta se poročila in danes sta ponosna starša dveh otrok 11-letne hčerke Jane in osemletnega sina Billyja, ki se je rodil s srčno napako.

Njegova bolezen je bila povod, da je Jimmy sprožil pomembno razpravo o ameriškem zdravstvenem sistemu.

Kako jima uspeva uskladiti delo in zakon?

Delati s partnerjem je za mnoge velik izziv, a Molly in Jimmy sta s časom našla formulo za uspešen zakon. Molly je priznala, da ji je bilo sprva nerodno sodelavcem priznati, da sta par, zlasti ker je bila edina ženska v ekipi scenaristov.

»Nisem hotela pokvariti dinamike, ki smo jo imeli. Prva med vsemi sem se rada šalila na račun Jimmyja, in bala sem se, da tega ne bom več mogla, ko bodo vsi izvedeli, da sva skupaj,« je pojasnila.

Na njuno srečo se je zgodilo ravno nasprotno, odnos na delovnem mestu je ostal profesionalen, v zasebnosti pa sta postala še tesneje povezana.

»Ob 10. uri zjutraj je moj šef, ne mož. Pravi, da je moj husboss, ampak jaz tega izraza ne uporabljam,« se je pošalila Molly.

Popolni večeri z Netflixom

Kljub vsemu blišču, rdečim preprogam in slavi Jimmy in Molly najbolj uživata v preprostih trenutkih doma.

»Najini najlepši zmenki vključujejo gledanje televizije v postelji,« je priznal Jimmy.

»Najboljši večer je tisti, ko ostaneva doma, naročiva hrano in gledava Netflix,« se je strinjala Molly.

Medtem ko Jimmy na zaslonu nasmeje milijone gledalcev, za kulisami stoji njegova ekipa, ki jo izjemno uspešno vodi Molly. Njen smisel za humor, odločnost in jasna stališča niso zaznamovali le oddaje, temveč tudi njuno skupno življenje.

Ljubezen in zakonska zveza Molly in Jimmyja Kimmla sta lahko dokaz, da tudi v neusmiljeni industriji, kot je šovbiznis, obstajajo trdni, stabilni partnerski odnosi, piše Gloria.