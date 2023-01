Nerodni natakar nasmejal Karla III., za sproščenost kralja zaslužna Camilla

Čeprav si ga mnogi predstavljajo kot hladnega in resnega, je kralj Karel III. v zasebnem življenju menda vse prej kot to, kar je dokazal pred dnevi, ko je v gostinskem lokalu v londonski četrti Mayfair vanj trčil eden od zaposlenih ter se mu od samega šoka povsem neprimerno opravičil. Kralj Karel III. in njegova žena Camilla sta se v lokalu udeležila zabave, ko je kralj vstal, pa je vanj po nesreči trčil natakar, ki je imel polne roke pladnjev, zato je nihajna vrata kuhinje odprl s hrbtom, ko se je obrnil, pa se je pred njim nenadoma pojavil Karel III.

Da je postal bolj sproščen, je menda zaslužna Camilla. FOTO: Tim Graham/getty Images

»Oprostite, kralj,« je bilo vse, kar je lahko šokirani natakar izustil, čeprav bi moral vladarja nasloviti z vaše visočanstvo. Karel III. pa mladcu ni niti malo zameril, pravzaprav se je na njegov račun nasmejala celotna druščina. »V času incidenta je bil v bližini natakarjev nadrejeni, ki je slišal in videl, kaj se je zgodilo. Že ga je hotel ošteti, ko je slišal Karlov smeh in opazko, da mu še nikoli nihče ni rekel kralj, zato ga je zgolj opomnil, naj v prihodnje kralja naslovi z vaše visočanstvo,« je dogodek opisal eden od prijateljev kraljice žene, ki je bil priča dogodku.

Camilla ima izvrsten smisel za humor, mnogi, ki je ne poznajo, so nad tem presenečeni, saj v javnosti običajno deluje bolj resno.

Poznavalci so si sicer enotni, da je bila prav Camilla tista, ki mu je pomagala, da je postal bolj sproščen in se tudi v javnosti večkrat nasmeje ter pošali. Sama je namreč njegovo popolno nasprotje, zaradi česar se odlično dopolnjujeta.

»Camilla ima izvrsten smisel za humor, mnogi, ki je ne poznajo, so nad tem presenečeni, saj v javnosti običajno deluje bolj resno, a v zadnjih letih je postala bolj samozavestna in tudi pred ljudmi pogosteje pokaže to svojo zabavno in šaljivo plat,« je pred časom dejal vir iz Buckinghamske palače.