Nerazpoznaven svetovni zvezdnik: videti je …

59-letni igralec Russell Crowe je znan po številnih izjemno odigranih vlogah in po srebrni bradi, ki je v zadnjih letih postala že kar njegov zaščitni znak.

A očitno se je zvezdnik odločil vrniti se k videzu iz mlajšega obdobja.

Pred kratkim je namreč na družbenih medijih objavil fotografijo sveže pobritega obraza in namignil, da je velika sprememba nastala zaradi nove filmske vloge.

»Igralec se pripravlja#20. Prvo britje od leta 2019,« je zapisal ob fotografijo, ki je bila deležna številnih odzivov v smislu, da je zvezdnik brez brade videti vsaj 20 let mlajši.

Na Novi Zelandiji rojen Russell živi v Sydneyju in se letos pripravlja na celo vrsto igralskih projektov. Zaigral naj bi v akcijskem filmu The Beast In Me in upodobil bo nacista Hermanna Göringa v zgodovinski drami režiserja Jamesa Vanderbilta Nürnberg.

Poleg igranja zvezdnik uživa v trenutkih, ki jih preživlja z družino. Njegova bivša žena, avstralska igralka Danielle Spencer, je tako delila prisrčno fotografijo s počitnic igralca v družbi sinov Charlesa in Tennysona v Rimu.

Utrinek je vsaj malo dovolil pokukati v igralčevo zasebno življenje, ki ga praviloma ne deli z javnostjo, piše Hello.