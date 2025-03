Neprizanesljivi do Meghan: »Jasno je, da vojvodinja ne zna kuhati in peči«

Z novo serijo Z ljubeznijo, Meghan je vojvodinja Susseška in nekdanja ameriška igralka Meghan Markle znova stopila v ospredje, tokrat v vlogi gospodinje. Serija, ki se je pred kratkim začela predvajati na pretočni platformi Netflix, kritikov ni navdušila, vseeno pa bo, že zaradi imena, najverjetneje ena bolj gledanih – vsaj na začetku. Označujejo jo kot plitko, osredotočeno na samopromocijo in brez kakršnega koli resnega sporočila.

Ostre kritike z Otoka

Serija prikazuje Meghan v vlogi gostiteljice, ki ponuja nasvete za dekoracijo, kuhanje in urejanje prijetnega domačega okolja. Pri tem ne gre za poglobljen prikaz življenjskega sloga, temveč za skrbno zrežiran vizualni spektakel, katerega glavni namen je očitno promocija izdelkov in njene nove blagovne znamke As Ever, so enotni (predvsem britanski) mediji.

Gledalci so pričakovali bolj oseben vpogled v njeno življenje. Foto: Jeremy Selwyn/Reuters

In še, da ne prinaša nobenih resničnih vsebin ali iskrenih življenjskih zgodb. Namesto tega je polna odrskih nastavitev, umetnega svetlobnega ambienta in scen, ki dajejo vtis, da Meghan posnema že uveljavljene vplivnice na področju življenjskega sloga, kot sta Martha Stewart in Gwyneth Paltrow, vendar brez njihove strokovnosti ali inovativnosti, piše britanski Radio Times.

Jasno je, da vojvodinja ne zna kuhati, peči, skrbeti za čebele ali izdelovati kopalne soli.

Pri tabloidu Express so bili še bolj neprizanesljivi: »Preveč truda! Preveč truda. (Serija) Z ljubeznijo, Meghan je praktično negledljiva. Jasno je, da vojvodinja ne zna kuhati, peči, skrbeti za čebele ali izdelovati kopalne soli. Njeni producenti morda mislijo, da je prikazovanje njenega nerodnega mešanja testenin ali rezanja zelenjave v obliki kobilice prikupno in pristno. Ni. Dolgočasno je, žaljivo za vsak košček inteligence, ki jo imamo, in ogromna izguba časa.« Tudi nekateri gledalci so izrazili razočaranje, saj so pričakovali bolj oseben vpogled v življenje Meghan in princa Harryja ali vsaj resnične življenjske izzive.

Američani brez pretirane hvale

Na drugi strani so ameriški mediji serijo sprejeli nekoliko bolj prizanesljivo, a še vedno brez pretirane hvale. Vogue je pohvalil Meghanino pozornost do detajlov in strast do estetike, Harper's Bazaar pa, da deluje srečna in zadovoljna v svoji novi vlogi. A tudi na drugi strani velike luže so znali biti ostri. Po mnenju kritikov portala Decider je Meghan manj Martha Stewart in bolj Marija Antoaneta ter bi jo bilo bolje spregledati, saj to ni oddaja z natančnimi navodili, kako kaj narediti, prav tako ne prikazuje ničesar resničnega iz življenja Meghan. »Je razočaranje za tiste, ki smo pričakovali nekaj pristnega. PRESKOČITE JO,« so zapisali z velikimi črkami.

Meghan in princ Harry Foto: Jennifer Gauthier/Reuters

Veliko vprašanje ostaja, ali bo serija izpolnila pričakovanja Netflixa. Pogodba Meghan in Harryja s pretočnim velikanom, vredna sto milijonov dolarjev, bi lahko bila ogrožena, če ne bo dosegla zadostne gledanosti. No, o Meghan se vsekakor spet veliko govori.