Nepričakovano umrla mlada mažoretka Ines (23), kolegi se poslavljajo

V hrvaškem Zagorju se poslavljajo od preminule 23-letne domačinke Ines Švajcar, ki je nepričakovano umrla. Že od otroških let je mažorteka, od nje pa so se poslovili iz društva mažoretk in gasilskega društva, katerih članica je bila, piše Jutarnji list. Zaposlena je bila kot medicinska sestra.

Še v soboto je nastopila s kolegicami mažoretkami, dan pozneje pa umrla.

Uradnih informacij o vzroku smrti mlade mažoretke trenutno še ni, domačini pa so za lokalni portal Zagorje.com povedali, da je šlo najverjetneje za nenaden zastoj srca.

»Dragi naši, družini in svojcem naše drage Ines, ki nas je prehitro zapustila, izrekamo iskreno sožalje. Ni besed tolažbe, ki bi jih lahko izrekli, ni besed, ki bi zdaj potolažile tiste, ki so bili njeni najbližji, a nekaj je gotovo – za vedno bo ostala v naših srcih in spominu. V naše društvo je prišla kot majhna punčka in odšla kot odraslo dekle, v naši zgodbi je pustila poseben pečat in vedno izžarevala posebno toplino. Bila je prelepo dekle, ki je s svojim nasmehom polepšalo številne nastope, pred dvema dnevoma pa je žal še zadnjič zaplesala z nami. Ines, čeprav ti ni uspelo končati svoje zgodbe, boš še dolgo v naši, tvoje ime bo omenjeno še na mnogih straneh in živela boš v mnogih spominih. Hvala, ker si nas izbrala in si vzeli čas za številne vaje, nastope in naše druženje. Za vedno nam boš ostala v posebnem spominu, saj si bila del nas in z nami preživela zadnje trenutke svojega življenja, so zapisale mažoretke na Facebooku.

Od Ines se je poslovilo tudi Prostovoljno gasilsko društvo Hrašće, katerega članica je bila Ines.

»V globoki bolečini sporočamo vsem gasilskim prijateljem, da nas je nenadoma zapustil naš angel s čudovitim pomirjujočim nasmehom, naša članica Ines Švajcar (23). Ni besed tolažbe, ki bi nas potolažile. Nič ne more nadomestiti izgube ljubljene osebe in nobena beseda ne more izraziti žalosti, ki jo čutimo, a spomini ostajajo neizbrisni.«