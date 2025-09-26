Nepričakovano: Meghan Markle dobila ponudbo za delo v Veliki Britaniji

Meghan Markle bi lahko postala radijska voditeljica. V seriji Z ljubeznijo Meghan je modnemu strokovnjaku Tanu Franceu razkrila, da iz življenja v Veliki Britaniji najbolj pogreša radijsko postajo Magic FM.

Gre za postajo, znano po največjih uspešnicah od 80-ih do danes. Njena pohvala je bila dovolj, da je glavni urednik Paul Sylvester izkoristil trenutek in poslal javno povabilo, piše The Sun.

»Ponudba je na mizi. Če vojvodinja želi voditi oddajo, je dobrodošla,« je dejal na konferenci Radiocentre Tuning In, ki je pomemben dogodek v svetu britanskega radijskega in avdiovizualnega oglaševanja.

To ni bila zgolj mimobežna šala. Sylvester je povabilo potrdil tudi na družbenem omrežju X, kratko, jasno in javno:

»Pravkar sem to rekel.«

Meghan v etru ne bi bila izgubljena. Njen glasbeni okus se nagiba k retro uspešnicam. Ko ji je France v šali dejal, da je Magic postaja za babice, se je Meghan nasmejala in odgovorila, da bo potem ona tista babica.

Ljubezen do glasbe je prenesla tudi na svoja otroka. Archie in Lilibet vse manj poslušata otroške pesmice in vse pogosteje zahtevata seznam pesmi, ki ga Meghan imenuje Mom Jeans – retro mešanica starih pop in rock brezčasnih hitov.

Kje bi otroci zahtevali Jamesa Taylorja ali Whitney Houston? Pri Meghan je to realnost.

Na snemanju svoje serije je imela celo poseben seznam 19-ih pesmi, ki so dvigovale energijo: Ella Fitzgerald, Whitney Houston, James Taylor, vse klasike.

»Snemanje druge sezone je bilo bolj zabavno, kot si lahko predstavljate. Del tega? Glasba,« je Meghan zapisala na Instagramu.