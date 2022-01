Nepričakovani konec ljubezni po 16 letih

Zunanjih znakov ni bilo. Zadonel ni noben alarm. Edino, kar je morda dalo slutiti, da se v življenju Lise Bonet obetajo spremembe, je bilo njeno decembrsko priznanje, da je zakorakala na pot učenja.

»Učim se, kako biti prava, pristna jaz, kako biti nova jaz. Utišala sem beli šum okoli, zato lahko zdaj notranje rastem,« je dejala, a ni niti namignila, da v njenem novem življenjskem poglavju ne bo moža Jasona Momoe. A sta očitno odtujena zaljubljenca, ki ju je kupidova puščica zadela že pred 16 leti ter sta čustva tudi uradno in pred pričami potrdila pred štirimi leti, spoznala, da je njune ljubezenske zgodbe konec.

Vanjo se je zaljubil od daleč, ko jo je prvič videl v seriji Cosby. FOTO: Press Release

»Najine poti so se razšle. Drug drugemu dajeva svobodo, da sva to, kar v tem življenjskem obdobju postajava in se učiva biti,« sta nekoliko poduhovljeno razkrila ločitvene načrte.

Jamski moški

Uradno se je njuna ljubezenska zgodba začela pisati leta 2004, a predzgodbo je Jason začel pisati že leta prej, še preden je drobno lepotičko sploh spoznal v živo. Vanjo se je namreč zaljubil kar prek televizijskih zaslonov, ko je, tedaj še najstnica, igrala v humoristični seriji Cosby, ki je Jason zaradi Lise za živo glavo in pod nobenimi pogoji ni smel zamuditi.

»Ko sem jo prvič videl, sem vedel, da je ona ženska, ki si jo želim in ki jo bom imel,« je tedaj deško sanjaril, ne vedoč, da ima usoda zanj v kartah prav to. Počakati je moral le še nekaj let, na leto 2004, ko je njen prvi zakon z Lennyjem Kravitzem že splaval po vodi ter ju je v jazz klubu seznanil skupni znanec.

Rodila sta se jima dva otroka. FOTO: osebni arhiv

»Ne bom trdila, da je bila ljubezen na prvi pogled, a skupaj sva od dne, ko sva se spoznala,« je o njunih začetkih dejala Lisa. Po nekaj uricah v nočnem klubu sta namreč odšla v kavarno na pivo in prigrizek, »tam je prišla ljubezen, prišla je v velikanskem valu, pred njo pa Jason ni pobegnil. Nasprotno, skoraj me je vrgel prek rame kot pravi jamski moški in me odnesel v noč.«

In to je bilo to. Tri leta pozneje se jima je rodila hčerka Lola, še leto pozneje sin Nakao-Wolf, z dvema malčkoma pod streho pa se je tudi Jasonu zazdelo, da mednju ne bo poseglo nič več. Zato je šele tedaj ljubljeni priznal, da je o njej sanjaril že kot mlad fant. »Tedaj sem se čutil dovolj gotovega glede sebe, naju, da sem ji priznal, da sem jo skoraj zalezoval. Najina zgodba je živ dokaz tega, da je mogoče prav vse.«

Svojo skoraj filmsko ljubezen sta 2017. potrdila še s poroko, četudi je bil morda še bolj očiten dokaz teh vseobsegajočih čustev Jasonovo darilo Lisi pred dvema letoma. Zanjo je lastnoročno obnovil mustanga z letnico 1865, ki je bil njen prvi avto, ki si ga je kupila pri rosnih 17 letih. »Izraz na njenem obrazu, poln sreče in presenečenja, je bil neprecenljiv.«

Lisa je s 54 pomladmi za sabo 12 let starejša od odtujenega moža.

A to je bilo pred dvema letoma, v tem času pa se je očitno zgodilo marsikaj, tudi pandemija in izolacija, ki sta razgalili prenekatera čustva. »Vsi smo občutili spremembe, ki nas stiskajo, privijajo in dušijo v zadnjih dveh letih. Poteka revolucija. Vsem tem spremembam pa ni ušla niti naša družina. Končujeva najino zvezo,« sta odvrgla bombo o ločitvi, ki je nismo pričakovali. A dodala, da ljubezen med njima še vedno ostaja, a da se razvija v druge smeri, za vedno pa ju bo povezovala tudi skrb za otroka.