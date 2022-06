Nepričakovana poteza princese Charlene in princa Alberta

Za princeso Charlene, princem Albertom in njunima dvojčkoma je uradni obisk Norveške. To je prva skandinavska dežela, ki jo je Charlene obiskala, ko se je v Monako vrnila po dolgotrajnem zdravljenju. Prav njena skrivnostna bolezen in z njo povezana dolga odsotnost iz javnosti je spodbudila ugibanja o tem, kaj se dogaja med monaškim knezom in njegovo soprogo. Vse več je bilo namigov, da se njuna zakonska barka potaplja, kar naj bi bil tudi glavni razlog za Charlenin umik iz javnega življenja.

A na uradnem obisku prijateljske države, kjer je monaška kraljeva družina med drugim skupaj s prestolonaslednikom Norveške Haakonom prisostvovala odprtju razstave Plovba po morju znanosti (Sailing the Sea of Science) v muzeju Fram v Oslu, sta gosta brez besed komentirala namigovanja o zakonski krizi.