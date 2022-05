Nepredstavljiva žalost: pevec žaluje še za drugim sinom (FOTO)

Kot bi se znašel v grozljivi časovni zanki, Nick Cave sedaj podoživlja neopisljivo bolečino, ki mu je srce razparala že pred sedmimi leti. Tedaj je v 18-metrsko globino s klifa pečine Ovingdean Gap pri angleškem mestu Brighton omahnil njegov 15-letni sin Arthur, ki je v pubertetniški radovednosti sklenil eksperimentirati s psihedelično drogo LSD, ki pa mu je pokazala paranoično plat omame.

Polomljen je pristal na dnu klifa in zaradi prehudih poškodb zvečer istega dne umrl. Nepopisna bolečina je zvezdnika in njegovo ženo Susie pregnala iz Brightona na drugo stran luže, v Los Angeles, kjer pa sta odkrila, da bolečini ob izgubi otroka pač ni moč ubežati.

V glasbo je prelil svojo bolečino ob izgubi sina. FOTO: Yves Lorson/Flickr

»Brighton je preprosto postal preveč žalosten. A sva se nato vrnila, saj sva ugotovila, da je povsem vseeno, kje živiva, kam se odseliva, žalost nama povsod sledi. Zdaj preživiva največ časa v Londonu, v najini majhni, rožnati, skriti hišici, kjer sva večinoma srečna,« je o postopnem sprijaznjenju z usodo dejal Cave, ki se je počasi začel učiti živeti z bolečino.

A so se rane spet odprle in začele neznosno krvaveti. Pokopati bo namreč moral še drugega sina, Jethra, ki je zaradi sicer še nerazkritih vzrokov umrl pri le 31 letih. »Z globoko žalostjo moram potrditi, da je moj sin Jethro umrl. V tem času bi bil z družino hvaležen za zasebnost,« je skrušeno dejal Nick.

Štirikrat oče

S tremi ženskami je štirikrat zakorakal na pot očetovstva. Najmlajša dva, dvojčka Arthurja in Erica, mu je povila Susie, ki se ji je zaobljubil leta 1999, a oče je prvič postal leta 1991, ko se je iz njegove romance z avstralsko manekenko Beau Lazenby rodil Jethro. Toda glasbenik je svojega prvorojenca spoznal šele leta kasneje, še fante je pri komaj svojih sedmih ali morda celo osmih letih izvedel, kdo sploh je njegov oče.

V tistem času je bil Cave namreč poročen z Viviane Carneiro, ki je ravno takrat pod srcem nosila sad njene ljubezni s pevcem in sina Luka rodila pičlih deset dni po tem, ko je na drugi strani oble, v avstralskem Melbournu, na svet prijokal Jethro.

Znova je na tleh.FOTO: Press Release

»Začetek je bil slab, a se je vse končalo dobro. Na moje večno obžalovanje z Jethrom v njegovih zgodnjih letih nisem imel veliko stikov, a sva zgradila dober odnos,« je pred dobrim desetletjem dejal Cave, ki tedaj še ni vedel, da bo njegov čas z Jethrom, s katerim sta se komaj začela dobro spoznavati, le pičlo odmerjen.

Jethrova življenjska zgodba se ne bere kot pravljica. Ne le ker očeta v otroštvu niti poznal ni. Ko je v mladostnih letih zapustil rodno Avstralijo in si poskušal ustvariti življenje na Otoku, si tam izdolbsti pot med manekene, je v London prišel brez prebite pare in sprva živel pri prijatelju na kavču. Na očeta se ni poskušal nasloniti, vsaj finančno ne, četudi je sprva uporabljal njegov priimek, a se je izkazalo, da ta ne odpre toliko vrat, kot je sprva mislil ali upal. Zato je prevzel materinega Lazenby in počasi, korak za korakom, vse bolj opozarjal nase v manekenskih vodah. Po modnih brveh je korakal za bleščeča oblikovalska imena, namočil prste tudi v igralske vode in najbolj nedavno začel slediti še očetovim glasbenim stopinjam. A so ga žal sočasno vse bolj mučili notranji demoni in mu preprečevali zaživeti srečno in polno.

Prepoved približevanja

Da ga nekaj v notranjosti črviči ter da v njem prebiva nasilna plat, je na plan prvič privrelo leta 2018, ko je zaradi večkratnih napadov na tedanje dekle pristal za zapahi.

Pevčevo življenje je zaznamovano s tragedijo, pri 19 letih je v prometni nesreči namreč izgubil očeta. FOTO: Press Release

»Ubil te bom!« je na sodišču trikrat zavpil svoji nekdanji ljubimki. Toda zaporniški hlad ga ni izučil, minuli mesec je vnovič pristal na hladnem. Ponovno zaradi nasilja, ki pa ga je tokrat usmeril proti mami, ko mu ni ob tlesku s prsti kupila škatlice cigaret. Bilo je 7. marca, Beau je sina malce po polnoči našla pred vhodnimi vrati. Postlala mu je posteljo, naslednje jutro, ko je Jethro želel, da mu mati kupi cigarete, pa je ta zahteva zanetila prepir. »Zagrabil jo je za ramena in jo nato sunil s kolenom v obraz. Iz nosu je začela krvaveti,« je slišalo sodišče. Pa napadu je Jethro zapustil materino hišo – in krvavečo mamo –, Beau pa je stekla v bližnji pub ter poklicala policijo.

7 ali 8 let je imel Jethro, ko je izvedel, kdo je njegov oče.

Ta je nasilneža hitro aretirala, aprila je pristal za zapahi, a je pred dnevi že bil na svobodi. Odvetnik mu je namreč priboril predčasni izpust, saj so zdravniki manekenu diagnosticirali shizofrenijo, ki naj bi botrovala njegovemu nasilnemu izbruhu. Namesto zapora so mu naknadno odredili zdravljenje zaradi zlorabe substanc ter da se materi ogiba naslednji dve leti. Toda še preden bi se Jethru ti novi zahtevi dobro usedli v zavest, je mladenič pičla dva dneva po odhodu iz zapora umrl. Zakaj, javnosti še ostaja skrivnost.