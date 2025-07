Nenavadno pravilo žene Georgea Clooneyja: to mora storiti vsak obiskovalec

Amal Clooney, priznana mednarodna pravnica in soproga igralca Georgea Clooneyja, je razkrila nenavadno, a strogo pravilo, ki ga zahteva od vseh gostov v svojem domu: ob prihodu morajo oddati svoje mobilne telefone.

Kot je povedala za Daily Mail, s to prakso ščiti zasebnost njune družine, predvsem pa osemletnih dvojčkov Elle in Alexandra. »Ustvarjanje zasebnih trenutkov in prostorov je vse težje. Zato zdaj goste pogosteje vabiva k sebi domov – in vsi morajo telefone pustiti v košari,« je povedala Amal.

Zakonca Clooney imata širok medijski in profesionalni vpliv: George je eden najbolj prepoznavnih obrazov Hollywooda, Amal pa se kot pravnica ukvarja z občutljivimi in pogosto nevarnimi primeri – tudi s pregonom vojnih zločinov. V takšnem okolju postane skrb za zasebnost skoraj nujna.

Otroci stran od oči javnosti

»Zame je ključno, da ustvarimo varno okolje, kjer se lahko ljudje sprostijo, se počutijo varne in odkrito pogovarjajo. Ko postaneš starš, postaneš še bolj občutljiv na vprašanje zasebnosti. Z Georgeem nikoli nisva objavila fotografij svojih otrok niti jih ne izpostavljava javnosti,« je še pojasnila Amal.

Je priznana mednarodna pravnica. FOTO: Stephane Mahe Reuters

George Clooney je v preteklosti večkrat spregovoril o pritisku, ki ga zaradi slave doživlja njegova družina. »Obstaja peščica ljudi – morda pet ali šest –, ki nikoli nismo imeli tistega trenutka miru, ko bi se lahko sprehodili po Central Parku, ne da bi nas kdo zasledoval,« je dejal. »Ker se ukvarjamo z zelo občutljivimi vprašanji in potencialno nevarnimi ljudmi, se močno trudiva, da otroka zaščitiva pred javnostjo.«

Politični zapleti: Amal pod drobnogledom ZDA

Poleg varovanja zasebnosti pa se Amal v zadnjem času sooča tudi s političnim pritiskom. Aprila so v britanskih medijih razkrili, da bi ji ZDA lahko prepovedale vstop, ker je kot članica pravnega sveta Mednarodnega kazenskega sodišča sodelovala v preiskavi domnevnih vojnih zločinov izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja.

Ameriški predsednik Donald Trump je izdal izvršni ukaz, s katerim je zavrnil legitimnost obtožb proti Izraelu in Mednarodnemu kazenskemu sodišču očital pristranskost. Britansko zunanje ministrstvo je Clooneyjevo opozorilo, da bi lahko bila zaradi tega tarča ameriških sankcij.

Večino časa preživljata v Evropi

Kljub mogočim zapletom s potovanji Amal in George večino časa preživljata v Veliki Britaniji in Italiji, kjer imata prestižni nepremičnini. V ZDA sicer posedujeta hišo ob jezeru Como v Kaliforniji in v Los Angelesu, a se izogibata medijskih žarometov.

Njuni odločitvi, da otroka umakneta od kamer in da morajo obiskovalci odložiti telefone, tako nista zgolj gesti zasebnosti, temveč tudi premišljena obrambna strategija v svetu, kjer meja med javnim in zasebnim izginja.