Nenavadna poškodba pevke: v resničnostnem šovu si je poškodovala vagino (VIDEO)

Po poročanju portala The Sun si je poškodovala sramne ustnice.
Fotografija: Lucy Spraggan FOTO: Morr/Profimedia
Lucy Spraggan FOTO: Morr/Profimedia

A. Ka.
09.08.2025 ob 17:22
09.08.2025 ob 17:29
Angleška pevka in udeleženka vojaškega resničnostnega šova SAS: Who Dares Wins Lucy Spraggan je, kot razkriva portal The Sun, med snemanjem tega šova doživela precej nenavadno poškodbo, potem ko je nosila varnostni pas.

Po poročanju omenjenega portala si je poškodovala intimni predel. »Raztrgala sem si sramne ustnice – bilo je hudo. To ni pogosta poškodba,« je povedala pevka, ki pravi, da bo imela kmalu operacijo. »Sploh ne vem, kaj se je zgodilo, mislim, da je bil pas pretesen,« je dejala. Ob tem je še dodala, da je bilo veliko krvi.

Kot še poroča omenjeni portal, je med snemanjem tudi skoraj ostala brez enega zoba, dobila je poškodbe obraza, obenem pa je tudi omedlela.

Nastopila v šovu the X Factor

Gledalci glasbenega resničnostnega šova The X Factor se Lucy spomnijo po tem, da je leta 2012 nastopila v tem šovu. V šovu je pokazala razkošen glasbeni talent in navdušila gledalce.

Lucy Spraggan pevka poškodba resničnostni šov sramne ustnice

