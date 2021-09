Nenavadna izjava Nicki Minaj o cepljenju, oblasti so sprožile preiskavo

Od zvezdnikov svetovnega slovesa se med nasprotnike cepljenja proti covidu-19 uvršča britanska reperkaNedavno je namreč medijem pripovedovala zgodbo o prijatelju njenega bratranca iz Trinidad in Tobaga, pri katerem naj bi cepivo povzročilo neplodnost.Kontroverzna pevka se nedavno ni udeležila slovitega zvezdniškega dogodka Met Gala, saj je bil vstop dovoljen le cepljenim. Namesto tega je pozornost zbudila z zgodbo, da je imel bratrančev prijatelj po cepljenju otekla moda in celo postal neploden.Spletna stran Forbes danes poroča, da so se na navedbe odzvale celo zdravstvene oblasti v Trinidad in Tobagu, od koder sicer izvira tudi reperka, ter zavrnile pevkine trditve. Kot so sporočili, o takšnem stranskem učinku nimajo podatkov. Zdravstveni ministerje za nacionalno televizijo povedal še, da takšne zgodbe nikakor ne pomagajo kampanji cepljenja v tej majhni državi, kjer je precepljenost trenutno 32-odstotna.