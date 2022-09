Nenadno umrla igralka Charlbi Dean

Njena zvezda bi ravno morala zasijati. S filmom Trikotnik žalosti, ki je z letošnjega canskega festivala odšel kot veliki zmagovalec, ovenčan z najbolj čislano zlato palmo, je bila namreč na pragu velikega preboja, ki bi jo izstrelil med najbolj sijoče igralske zvezdnice.

A tik preden bi južnoafriška igralka Charlbi Dean začela živeti svoje sanje, se je vmešala zla usoda in ugasnila njeno mlado življenje. Nepričakovano je umrla, stara le 32 let. »Njena smrt je šok in grozna tragedija. V čast mi je, da sem jo spoznal in lahko z njo delal, s svojo rahločutnostjo in skrbjo je dvigovala razpoloženje vsem,« je bil ob tragični novici zaprepaden švedski režiser Ruben Östlund, ki se je podpisal pod Trikotnik žalosti.

Bila je na poti med filmske zvezde. FOTO: Arhiv Cannskega Filmskega Festivala

Satirična, temačna komedija, v kateri se je prelevila v nežnejšo polovico manekenskega para, ki se je udeležil križarjenja za ultrabogate, ta pa se sprevrača v vse hujši kaos, bi morala biti njena zlata vstopnica. Filmski kritiki so že v predogledu filma v lepi igralki v vlogi manekenke Yaje ​prepoznali velikanski talent, katere pot bodo z vznemirjenjem spremljali. A ji to očitno ni bilo namenjeno. V drugo ji ni uspelo pretentati smrti, ki ji je leta 2008 ušla le za las. Tedaj je bila namreč vpletena v hudo prometno nesrečo, iz katere pa se je izmazala z zlomljenimi štirimi rebri, zapestjem, komolcem in sesedlimi pljuči.

V Cape Townu rojena temnolaska, ki je prve korake v svet šovbiznisa naredila pri 12 letih kot manekenka, je osem let pozneje doživela filmski prvenec v filmu Spud, v katerem je zaigrala ob Johnu Cleesu in Troyu Sivanu. A prvi okus mednarodne prepoznavnosti ji je pred štirimi leti v vlogi morilke Syonide prinesla serija Black Lightning iz univerzuma DC Comics. Nato je prišel Trikotnik žalosti, za katerega je že pred uspehom na filmskem festivalu v Cannesu vedela, da je z njim zadela žebljico na glavico.

12 let je bila stara, ko je postala manekenka.

»Zame je, kakor da sem že zmagala. S filmom sem že v Cannesu. To je tako neverjetno. Na tej točki je zame vse drugo le še češnja na vrhu torte,« je dejala zvezdnica v nastajanju, ki pa žal ne bo vedela, ali se bodo govorice izkazale za resnico. O Trikotniku žalosti, ki v kinematografe prihaja oktobra, se namreč šepeče kot o enem izmed možnih oskarjevskih nominirancev za leto 2023.