Nekoč na obline ponosna Meghan nova žrtev ozempica?

Zdravila za ljudi s sladkorno boleznijo tipa 2, med katerimi je najbolj znano ozempic, ni pa edino s tem učinkom, so postala ena najbolj iskanih v Hollywoodu, vendar ne iz medicinskih razlogov, temveč kot pomoč pri hujšanju.

Vedno več znanih dam se zateka k njim v želji po hitrem hujšanju in postajajo domala neprepoznavne. Med njimi sta Sharon Osbourne, ki je priznala, da je z zdravilom shujšala preveč, pa Oprah Winfrey, ugiba se, da so tudi Kim Kardashian, Courtney Cox in številne druge na takšen način v rekordnem času preoblikovale postavo.

Medtem ko nekateri hvalijo učinkovitost, drugi opozarjajo na resne stranske učinke tovrstnih zdravil: hitro staranje obraza, izčrpan videz in težave z vzdrževanjem telesne mase po prenehanju uporabe.

Najnovejša znana osebnost, katere preobrazba je povzročila plaz komentarjev, je pevka Meghan Trainor.

Na nedavno podelitev nagrad Billboarda, kjer so počastili izjemne dosežke žensk in je prejela priznanje hitmaker award, je prišla znatno vitkejša, kot je bila nekoč, kar so oboževalci takoj opazili.

Zvrstili so se komentarji na družbenih omrežjih, mnogi so se spraševali, ali se je tudi ona zatekla k ozempicu ali podobni metodi hitrega hujšanja.

Ironija v njenem primeru je prav v tem, da je zgradila kariero na pesmi, ki slavi ženske obline in sprejemanje telesa, takšnega, kakršno je.

Njen hit All About That Bass je postal himna za vse, ki odstopajo od tradicionalnih lepotnih standardov, zaradi sporočila, da so obline lepe, pa je bila navdih mnogo ženskam po svetu.

Zato so nekateri oboževalci zdaj razočarani, saj trdijo, da se je Meghan na koncu vendarle podredila hollywoodskemu pritisku in zavrgla vrednote, ki jih je prej zagovarjala.

Na ugibanja je odgovorila pevka sama in na Instagramu zapisala, da je bila zaradi odziva na svojo novo podobo presenečena nad dejstvom, da je ta vzbudila več pozornosti kot njena glasba.

»Ne, nisem več takšna, kot sem bila pred desetimi leti. Postala sem boljša, bolj zdrava različica sebe, v življenje sem s pomočjo prehranskih strokovnjakov in trenerjev vnesla nekaj sprememb, in da, pod nadzorom strokovnjaka sem uporabljala tudi injekcije mounjara (zdravila, ki deluje podobno kot ozempic).

Ta mi je pomagal po drugi nosečnosti in počutim se odlično.«

»Slavimo talente in napredke v življenju, kajti to res šteje,« je še zapisala pevka in mama dveh sinov, Barryja Brucea in Rileyja, ki ju ima z možem Darylom Sabarom, piše People.