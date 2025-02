Nekoč je za njim norel ves svet, zdaj je shujšan in povsem neprepoznaven (VIDEO)

Oboževalke in oboževalci pa tudi njegovi bližnji so vedno bolj zaskrbljeni za Justina Bieberja. Še posebej po objavi posnetkov z nedavnega dogodka, na katerih je pevec povsem nerazpoznaven, izredno nenavadno pa se tudi obnaša. Justin je tistega dne spremljal ženo Hailey na odprtje njene trgovinice s kozmetiko, vmes pa klepetal z znanci in znankami.

Večkrat ga je kamera ujela, ko se je nevarno majal, se nenadzorovano smejal in odsotno praskal po različnih delih telesa. Pod posnetke so se vsuli komentarji tistih, ki so prepričani, da Justin kaže vse znake odvisnosti od prepovedanih drog, mnogi so se strinjali, da je bil tudi na dogodku »zadet kot mina«.

Nekdanji otroški zvezdnik se na obtožbe ni odzval, a to je pač v njegovi navadi. Tudi ko so ga pred tedni ujeli med kajenjem marihuane, je ostal tiho, prav tako ni nikoli komentiral namigovanj o vedno slabšem psihičnem stanju.

Nihče ne ve, kaj je krivo

Mnogi so upali, da se bo 30-letnik, čigar obnašanje je postalo posebej skrb vzbujajoče po aretaciji njegovega nekdanjega mentorja P. Diddyja, pobral vsaj po rojstvu sina, a ko je Jack Blues pred šestimi meseci prijokal na svet, je šlo vse le še na slabše. Zadnje tedne je Justin tudi močno shujšal, njegovi oboževalci pa se sprašujejo, ali je razlog za to morda stres, ki ga doživijo vsi mladi očetje, ali težave v zakonu, da bi bile krive droge, si niti pomisliti ne upajo.

Ne glede na to, kaj ga tare, pa so iz dneva v dan glasnejši pozivi, naj poišče pomoč, mnogi oboževalci ga celo moledujejo in ni jih malo, ki zamerijo Hailey, da ga še ni spravila k ustreznemu strokovnjaku, »zlepa ali zgrda«.