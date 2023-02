Nekoč je bil akcijska megazvezda, zdaj ima demenco

Bil je akcijska megazvezda in predvsem zahvaljujoč liku neustrašnega detektiva Johna McClanea iz njegove najbolj slovite in že neznosno uspešne filmske franšize Umri pokončno ultimativni vseameriški junak. A niti on se ni mogel izmakniti udarcu zle usode, ki ga je oropala sposobnosti komuniciranja. Tako je lansko pomlad sporočila družina Brucea Willisa in razkrila, da se zaradi diagnosticirane afazije oziroma izgube govornih sposobnosti poslavlja od filmskih kamer.

To je kruta bolezen, za katero danes še ni zdravila.

A zvezdnikovo že tako slabo in nič kaj zavidljivo zdravstveno stanje se je v naslednjih mesecih še poslabšalo. Kognitivne težave, zaradi katerih se je Willis lani upokojil, so bile namreč le eden izmed simptomov težke bolezni, katere ime zdaj poznajo. Frontotemporalna demenca.

»Čeprav je boleče, je to, da naposled poznamo pravo diagnozo, tudi olajšanje,« je sporočila Bruceeva pisana družina njegove bivše žene Demi Moore in sedanje Emme Heming, ki se skupaj z otroki skozi te težke čase prebijajo kot ena družina, ki svojemu ljubljenemu Bruceu stoji ob strani.

Ker ne more več smiselno in povezano govoriti, je to namesto njega storila njegova družina. »Bruce je vedno verjel, da mora uporabiti svoj glas za pomoč drugim. V naših srcih vemo, da bi tudi zdaj, če bi to lahko, želel pozornost sveta usmeriti na to bolezen, ki ne prizadene le posameznika, temveč tudi njihove najbližje.«

Skozi te težke čase se prebijajo skupaj kot ena velika družina. FOTOgrafiji: Osebni Arhiv

Zato upajo, da mediji ob napredovanju igralčeve bolezni pozornosti ne bodo usmerili nanj, temveč na osvetlitev te bolezni, ki potrebuje še veliko ozaveščenosti in raziskav. »Odkar smo lani objavili Bruceevo diagnozo afazije, je njegovo stanje napredovalo in zdaj imamo bolj natančno diagnozo: frontotemporalna demenca. Izzivi s komunikacijo so žal le eden od simptomov bolezni, s katero se Bruce spopada.«

Prizadene namreč del možganov, ki upravlja čustva, omogoča načrtovanje in reševanje problemov, v njih je center vedenja, zato drugi simptomi vključujejo tudi spremembe v vedenju in osebnosti. »To je kruta bolezen, za katero danes še ni zdravila. Upamo pa, da se bo to v prihodnje spremenilo.«