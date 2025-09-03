Nekoč glamurozno življenje Ivanke Trump je danes videti povsem drugače

Medtem ko se Donald Trump po svoje spopada z vsem, kar mu prinaša drugi predsedniški mandat, njegova hči Ivanka dneve preživlja v luksuznem zavetju, njeni prijatelji pa se sprašujejo, ali je nekdanja prva svetovalka resnično zadovoljna s takšnim življenjem ali vendarle ne pogreša žarometov Washingtona.

Rutina na Floridi

Sredi kaosa očetovega predsedovanja se je večinoma umaknila iz javnega življenja. Zatekla se je 24 milijonov dolarjev (22 milijonov evrov) vredno posestvo na otoku Indian Creek na Floridi, kjer se osredotoča na svoje otroke in moža Jareda Kushnerja.

Po poročanju Daily Maila pa se ljudje, ki so ji blizu sprašujejo, ali ne začenja pogrešati akcije in vpliva iz preteklosti.

»Ivanka je rekla, da se želi preseliti na Florido, da bi več časa preživela z družino, a otroci so v šoli, Jared pa pogosto potuje,« je povedal vir blizu družine.

V zadnjem času naj bi dneve preživljala tako, da pripravlja zajtrke in malice za svoje tri otroke, jih vozi v šolo in se posveča sprostitvenim dejavnostim, kot sta tenis in deskanje.

Intenzivno se osredotoča tudi na ohranjanje svojega videza, kar spominja na njen nekdanji življenjski slog pripadnice newyorške družabne smetane.

»Zdaj, ko nista več pomembna igralca v Washingtonu, imata dovolj časa za nego svojega videza. Vedno sta bila nekoliko nečimrna,« je komentiral družinski prijatelj, s čimer je mislil na Ivanko in Kushnerja.

Od politike do popolne zasebnosti

Ivanka se je med Trumpovo kampanjo leta 2016 politično izpostavila. Kot višja svetovalka je služila od leta 2017 do konca očetovega prvega mandata leta 2021, vodila pa je tudi Urad Bele hiše za gospodarske pobude in podjetništvo.

Kushner je bil prav tako višji svetovalec. Ko je Trump leta 2022 napovedal ponovno kandidaturo, se Ivanka vključila v kampanjo.

Ni sicer popolnoma pretrgala vezi z očetovimi dejavnostmi: prejšnji mesec je bilo razkrito, da bo z njim sodelovala pri organizaciji prve borbe UFC (Ultimate Fighting Championship), ki naj bi se 4. julija 2026, na dan praznovanja 250. obletnice neodvisnosti ZDA, odvila v Beli hiši.

Medtem ko se njen oče spopada s kritikami zaradi svetovnih trgovinskih vojn in povezav z obsojenim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom, Ivanka ostaja zunaj teh odmevnih zgodb.

Udeležuje se elitnih družabnih dogodkov, kot je bila nedavna poroka Jeffa Bezosa in Lauren Sánchez v Benetkah.

»Obožujem oblikovanje politike in vplivanje nanjo. Sovražim pa politično tekmovanje,« je tik pred očetovo drugo inavguracijo januarja 2025 povedala v podcastu Him & Her. »V tem svetu obstaja tema, ki je res ne želim spustiti v svoje življenje.

Vem, kakšno ceno to nosi, in to ni cena, ki bi jo bila pripravljena vsiliti svojim otrokom.«

Vendar pa vsi ne verjamejo v to njeno novo podobo. Kot je za Daily Mail povedal vir:

»Ne moreš sedeti na dveh stolih. Med prvo administracijo se je pritoževala nad medijsko pozornostjo, zdaj pa se zdi, da te nima dovolj.«