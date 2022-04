Nekdanju kralj se sodišču ne bo izognil, bivša ljubica vztraja

Ko so španski in švicarski preiskovalci pred nekaj tedni oznanili, da ne bodo več preiskovali finančnih mahinacij nekdanjega španskega kralja Juana Carlosa, si je ta oddahnil in že začel kovati načrte, kako se bo iz Abu Dabija, kamor je pobegnil pred oblastmi, vrnil v domovino. A veselje ni trajalo dolgo. Zoper njega je na londonsko sodišče, kot smo že pisali, tožbo namreč vložila njegova nekdanja ljubica, ta zadeva pa, kot kaže, ne bo umaknjena.

Corinna zu Sayn-Wittgenstein bi od nekdanjega kralja rada odškodnino. FOTO: getty Images

Juan Carlos se že ves čas zanaša na imuniteto, ki da mu kot nekdanjemu kralju pripada, zato mu, tako je prepričan, nobeno sodišče ne more nič, a londonski sodnik, ki mu je bila dodeljena tožba Corinne zu Sayn-Wittgenstein, se s tem ne strinja.

Kot pravi Matthew Nicklin, imuniteta velja za čas, ko oseba dejansko vlada, kar pa ne velja za Juana Carlosa, zato z njegove strani ni zadržkov, da postopek proti 84-letniku ne bi mogel steči. Na imuniteto bi se po njegovem mnenju kljub temu lahko skliceval, a le če bi bil član gospodinjstva aktualnega kralja in sina Felipeja, kar pa, glede na to, da je zapustil Španijo, ni.

Corinna od nekdanjega ljubimca zahteva odškodnino, koliko, ni znano, saj da ji je grozil, jo zalezoval ter najel ljudi, da so vlomili v njen londonski dom. Kdaj natanko bo postopek stekel, še ni znano, da bi se Juanu Carlosu tudi v tem primeru uspelo ogniti sodišču, pa je po mnenju Corinnine odvetnice Robin Rathmell malo verjetno.

Odločitev, da se pred roko pravice ne more v nedogled skrivati za svojim položajem in močjo, je edina pravilna.

»Odločitev sodnika, da se Juan Carlos pred roko pravice ne more v nedogled skrivati za svojim položajem in močjo, je edina pravilna. Zdaj je civilist, običajni državljan, in kot tak bo na sodišče tudi vabljen,« je dejala Rathmellova.