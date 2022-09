Nekdanji zaposleni o pravem obrazu Meghan Markle: Od samega začetka je želela le eno stvar

Odlomki iz najnovejše knjige avtorja Valentineja Lowa z naslovom Dvorjani: Skrita moč za krono (Courtiers: The Hidden Power Behind The Crown), ki jih je objavil časopis The Times, razkrivajo veliko še neznanih podrobnosti o članih kraljeve družine, nedvomno najzanimivejši pa so tisti o Meghan Markle.

Low namreč v svoji knjigi trdi, da je ta skrbno načrtovala odhod iz kraljeve družine, in navaja, da so jo njeni pomočniki, ki so sebe oklicali za Klub preživelih iz Sussexa, imenovali narcisoidna sociopatka.

Knjiga podrobno opisuje vse slabši odnos Meghan in Harryja s kraljevo družino, za katero sta bila sprva prepričana, da bo storila vse, da bi jima pomagala na poti uspeha.

Avtor v knjigi trdi, da je bilo osebje prepričano, da želi vojvodinja sebe prikazati kot žrtev, ki jo je institucija pustila na cedilu.

