Nekdanji smučar nasrkal pri jadranju

Kostelićeva jadrnica med plovbo

Kaj mi je tega treba?

Tudi v Sloveniji sila priljubljeni hrvaški smučarje po koncu profesionalne kariere na belih strminah, kjer je nanizal štiri srebrne olimpijske medalje in več zmag v svetovnem pokalu, ostal predan adrenalinskemu športu. Spomnimo se njegovega podviga pred dvema letoma na Kaninu, ko se je pri turnem smučanju huje poškodoval, a tudi v drugih panogah rad išče skrajne meje.Tako se je podal na pot novega izziva, ki ga je našel v jadranju. Od začetnih rekreativnih zamahov je kaj kmalu razprl jadra, leta 2019 že osvojil regato od Palerma do Monte Carla, in se celo začel ozirati proti olimpijskim igram leta 2024 v Parizu. Minule dni se je 41-letnik udeležil Rolex Fastnet Race na južni obali Anglije, na kateri je kot član jadralne posadke nastopil v razredu Class 40. A fantom se ni izšlo po načrtih. Močni vetrovi hitrosti vse do 30 vozlov so namreč dodobra pretresli njihovo jadrnico, sunek vetra pa je v bok njihovega plovila celo silovito pahnil drugo barko, da so bili zavoljo poškodb na trupu prisiljeni svojo morsko odisejado prekmalu zaključiti. Hrvaška posadka jo je na srečo dobro odnesla.»Potreboval sem kar nekaj časa, da se pomirim po današnjem dogodku, ki me je presenetil in pustil še neznane posledice,« je čustveno in obširno nanizal razburljivo dogajanje na svojem družabnem profilu in pojasnil, da je bila za nesrečo kriva posadka druge jadrnice. »Začeli smo dobro, iz prve linije smo se na desnih uzdah prebijali proti izhodu iz Solenta, ko nam je jadrnica odvzela prednost. V zadnjem hipu smo se poskušali izogniti trku, a je številka 88 nepričakovano obrnila premec proti nam (namesto v veter) in nas silovito zadela v levi bok,« je pojasnil in dodal: »Plovilo #88, Earwen, ki je zakrivilo nesrečo, ni spoštovalo morskega kodeksa ali športnega vedenja, temveč je nadaljevalo brez ustavljanja ali kontakta z nami.«Svoje razmišljanje je sklenil z mislijo na očeta, ženo in otroka, ki so ga navdihovali med njegovimi športnimi uspehi in mu olajšali težke trenutke kljub velikim dvomom. »Kaj mi je tega treba?« A legendarni Hrvat kljub debaklu ne namerava zapreti jader, čeprav je njegova posadka po trčenju zdrsnila po lestvici navzdol.