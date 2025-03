Nekdanji nogometaš sredi sramotnega škandala! Izgubil službo, po 16 letih ga zapušča žena

Nekdanji angleški nogometaš in televizijski voditelj Jermaine Jenas se ločuje od svoje žene Ellie Penfold po skoraj 16 letih zakona in skupnega življenju. Novico je Ellie potrdila na družbenih omrežjih in razkrila, da sta se po dolgem premisleku odločila za ločitev.

»Nikoli si nisem mislila, da bom morala nekaj tako osebnega deliti z javnostjo, a glede na situacijo menim, da je to potrebno. Po 16 letih skupaj in štirih čudovitih otrocih sva se odločila, da greva vsak svojo pot. Ostajava prijatelja in skupaj bova vzgajala otroke. Prosim vas, da spoštujete njihovo zasebnost v teh težkih časih. Hvala vam,« je zapisala Ellie.

Ostal brez službe zaradi škandala

Jenas, ki je po koncu nogometne kariere postal televizijski voditelj, je bil vpleten v škandal zaradi neprimernega vedenja do sodelavk. Več žensk ga je obtožilo nadležnih in neprimernih sporočil, zaradi česar je avgusta izgubil službo na BBC-ju. Tam je vodil priljubljeno oddajo »The One Show«, sodeloval pa je tudi pri oddaji »Match of the Day«.

Po razkritju obtožb je Jenas v javnem opravičilu dejal: »Sram me je in iskreno mi je žal. Izneveril sem se sebi, svoji družini, prijateljem in sodelavcem. Dolgujem opravičilo vsem – predvsem ženskam, ki so prejemale moja sporočila. Resnično mi je žal.«

Obtožbe o neprimernih sporočilih in fotografijah

Več žensk je razkrilo, kako je Jenas z njimi vzpostavil stik in jim pošiljal neželena, neprimerna sporočila. Ena od njih je povedala, da ga je spoznala med delom na svetovnem prvenstvu v Katarju, nato pa jo je začel bombardirati s sporočili.

Prosil jo je, naj mu pošlje slike v kopalkah, obenem pa ji je poslal tudi svoje neprimerne fotografije. Podobne zgodbe je razkrilo še več žensk.

Ellie se osredotoča na otroke in prihodnost

Ellie je že pred uradno potrditvijo ločitve namignila, da želi preteklost pustiti za seboj. »Moj edini fokus so najini otroci in gradnja moje lastne znamke. Zdaj želim iti naprej. Seveda je bilo vse skupaj zame zelo težko, a moja skrb so izključno otroci, in to se ne bo spremenilo,« je poudarila.

Po škandalu se zdi, da bo Jenas moral postaviti svoje življenje na novo, saj je izgubil tako službo kot družinsko življenje, hkrati pa ga zaznamujejo resne obtožbe o neprimernem vedenju do žensk.