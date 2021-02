Nekdanji kralj naj bi bil hudo bolan

Odšel naj bi tudi zaradi sina, ki je vladanje prevzel leta 2016. FOTO: Juan Medina/Reuters

Zaradi slabega počutja so v londonsko bolnišnico v torek sprejeli moža kraljice Elizabete II. princa Filipa. Gre menda bolj za preventivni ukrep, ki mu ga je svetoval osebni zdravnik, 99-letni princ je na opazovanju in počiva. Zakaj se je počutil slabo, ni znano, a menda vzrok ni covid-19, prav tako ni znano, kako dolgo bo v bolnišnici ostal.

Upokojeni panski kraljje zaradi finančnega škandala, sredi katerega se je znašel, lani pobegnil iz domovine, kjer je pustil ženo, in se z ljubico naselil v luksuznem hotelu v Abu Dabiju. Od takrat je bilo o njem bolj malo slišati, zdaj pa je nenadoma odjeknila vest, da naj bi bil hudo bolan, zato menda načrtuje vrnitev v Španijo.Tako vsaj pravi poznavalka razmer na španskem dvoru, da s 83-letnikom ni vse, kot bi moralo biti, pa potrjujejo tudi nedavne fotografije nekdanjega kralja, ki so jih posneli paparaci. Juan Carlos je na njih videti precej slabotno, tudi shujšal je. Na eni od fotografij, posneta je bila decembra, sta upokojenega vladarja na poti iz hotela do bližnje marine celo podpirala stražarja. A v palači so govorice takoj zanikali, oglasil se je tudi sam Juan Carlos, ki je podal kratko izjavo za špansko revijo: »Odlično sem. Vsak dan dve uri telovadim, morda sem zato videti bolj vitek, a počutim se dobro.«Juan Carlos se je upokojil leta 2016, ko je vladanje predal sinu, temu se je ob selitvi tudi opravičil ter svojo odločitev pojasnil: »Zaradi vseh obtožb in policijskih preiskav menim, da bom lahko Špancem, monarhiji in tebi kot kralju najbolje služil, če se umaknem. Odločitev je bila čustvena, a resna. Španski kralj sem bil skoraj 40 let in v vsem tem času sem želel le najboljše za Španijo in krono.«Pismo, ki ga je Juan Carlos podpisal »z naklonjenostjo, kot vedno, tvoj oče«, je kraljeva družina tudi javno objavila, a šele, ko ga ni bilo več v državi, zaradi česar je bilo ogromno Špancev prepričanih, da so mu pomagali pobegniti, namesto da bi si prizadevali, da stopi pred roko pravice, kot morajo to storiti drugi državljani.