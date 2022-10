Nekdanji butler odkril pravi obraz Kate Middleton: Ko še ni bila Williamova soproga ...

Grant Harrold (44) je bil sedem let butler kralja Karla III. in trdi, da je bila Kate Middleton vedno drugačna od ostalih članov kraljeve družine, najbolj mu je v spominu ostala po njenih šalah in klepetih z osebjem.

Sedanjo princeso Walesa je spoznal, ko je bila še Williamovo dekle. »Ko še ni bila Williamova soproga in članica kraljeve družine, je bila Kate do mene in do drugih članov družine zelo prijateljska in zabavna, kar mi je bilo zelo všeč.«

Grant je bil priča številnim intimnim trenutkom znotraj družine in se dobro spominja časov, ko sta se Kate in William spoznavala.

Nadaljujte branje na mična.si.