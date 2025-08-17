Nekdanja miss Universe umrla, stara je bila komaj 30 let: »Vse je bilo prekrito s krvjo«

Pred nekaj tedni se je v Tverski regiji v Rusiji zgodila nesreča, ko je los skočil pred avto in razbil vetrobransko steklo. Ruska manekenka in nekdanja miss Universe Ksenija Aleksandrova je ob tem izgubila življenje.

Stara je bila komaj 30 let

5. julija sta se Ksenija in njen mož vračala domov in medtem ko je mož vozil, Aleksandrova pa je sedela na sovoznikovem sedežu, je los nenadoma skočil na cesto.

Poleg uspešne manekenske kariere je Ksenija Aleksandrova leta 2017 zastopala Rusijo na prestižnem tekmovanju za Miss Universe. Istega leta je osvojila tudi drugo mesto na nacionalnem tekmovanju za Miss Rusije. Diplomirala je iz psihologije na Moskovski državni univerzi.

»Od trenutka, ko je skočil, do trka je minila sekunda. Nisem imel časa, da bi kaj storil,« je povedal mož pokojne. Opisal je, kako je Aleksandrova po trku izgubila zavest, in dodal: »Vse je bilo prekrito s krvjo.«