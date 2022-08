Neil Patrick Harris: zahtevna izbira pravega penisa

Vsi poznamo bolečino zlomljenega srca in strah pred vnovičnim skokom v zmenkarske vode. Kar je še toliko težje, če se moraš soočiti z dejstvom, da je nenadoma odšla oseba, za katero si bil prepričan, da je tvoja sorodna duša, in si prepuščen neznanemu sodobnemu svetu spletnega iskanja boljše polovice.

Sleči se mu ni bilo težko. FOTO: Mike Blake, Reuters

In da je to še bolj mučno, si že v srednjih letih ter povrhu gej. Prav s tem se mora v novi seriji Uncoupled soočiti Neil Patrick Harris, čigar lik Michaela po 17 letih zapusti njegov dolgoletni partner. Michael je bil v enem trenutku prepričan, da se bo z njim postaral, v drugem hipu pa je že samski gej v svojih 40., ki zmedeno krmari skozi brutalno zmenkarsko sceno v New Yorku. »Zamisel o homoseksualcu, ki je po dolgih letih stabilnega partnerstva nepričakovano spet samski, se je zdela sveža,« sta bila prepričana ustvarjalca serije Darren Star in Jeffrey Richman, ki pa sta precej ustvarjalne svobode pustila tudi Harrisu.

Vajeni smo ga bili gledati kot nebrzdanega ženskarja, brezsramnega zapeljivca in serijskega lomilca ženskih src. A čeprav se zdi, da je Neil Patrick zdaj zaplul v povsem nove vode, mu je lik Michaela vendar precej bližje kot liki, ki jih je igral do sedaj. »Ko sem prebral scenarij za prvo epizodo, me je ganil. Hkrati pa se je zdel kot potencialna različica mojega lastnega življenja v vzporednem vesolju,« se je zlahka vživel v kožo svojega televizijskega alter ega. Zgolj naklonjenim ljubezenskim zvezdam se lahko zahvali, da se ni znašel v podobni zagati, ampak je že osemnajst let srečen v objemu svojega moža Davida Burka, s katerim sta pred 11 leti s pomočjo nadomestne matere postala očeta dvojčkoma Gideonu in Harper.

V prejšnjih vlogah so za njim norele soigralke. FOTO: Press

Neil Patrick je že skoraj 20 let srečen z Davidom. FOTO: Fred Prouser, Reuters

Odvreči zdaj ta, zdaj oni kos oblačila pred kamero mu ni bilo težko, »danes se v svoji koži počutim neprimerljivo boljše kot pred petimi ali desetimi leti«. A če je bilo slačenje za zvezdnika mačji kašelj, je bilo precej težje izbrati fotko moškega uda, s katero bi prek zmenkarske aplikacije grindr pritegnil potencialne nove ljubimce. »Sam sem ga moral izbrati, kar je precej zahtevnejša naloga, kot bi kdo mislil,« priznava igralec, ki se je poigraval celo z idejo uporabe slike umetnega penisa. »A to se mi na koncu ni zdelo v redu. Menil sem, da si moj, torej Michaelov ud zasluži več. Zato sem začel pregledovati fotke moških onetov, ki so jih ti objavljali iz slačilnic. Nisem želel izbrati ne prevelikega in ne premajhnega, saj bi bil v obeh primerih tarča šal in zbadljivk. Potreboval sem normalen, povprečen penis, ki je tudi dokaj prijeten na pogled.« In kot da že to ne bi bil dovoljšen izziv, je moral biti pozoren na več spremenljivk hkrati, kot so obseg, slikanje iz ustreznega zornega kota, kako je negovana okolica tega najpomembnejšega dela moškega telesa. »Mislim, da smo se na koncu odločili za pravega. Kot Michael sem lahko ponosen, kaj skrivam v spodnjicah.«