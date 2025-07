Nedostojno obnašanje? Macronovo dejanje presenetilo vse, najbrž tudi Kate Middleton

Kratka, a opazna gesta je sprožila številne komentarje, od takšnih, ki so jo opisali kot simpatično in spontano, pojasnil, ki izpostavljajo tipični francoski šarm do kritik, češ da je bila neprimerna za protokolarni dogodek, piše britanski Hello.

Macronov osebni slog tudi v protokolu

Francoski predsednik Emmanuel Macron je namreč pokazal, da želi tudi v strogo diplomatsko okolje vnesti sproščenost.

Med zdravico se je zato nasmehnil in diskretno pomežiknil Kate Middleton, kar so ujeli fotografi, posnetki pa so v hipu postali viralni.

Valižanska princesa se je odzvala z nasmehom, kar je ustvarilo enega tistih redkih trenutkov človeške topline, ki prebijejo uradni protokol.

Večer v znamenju legend

Na državniško večerjo na gradu Windsor, ki jo je ob tridnevnem obisku francoskega predsednika in njegove žene priredil kralj Karel III., je prišlo približno 160 povabljencev.

Poleg visokih političnih gostov sta se dogodka udeležila tudi britanski glasbeni legendi Mick Jagger in Elton John ter Charlotte Gainsbourg, Hugh Grant in Emma Thompson.