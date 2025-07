Neda Ukraden: zasluži več deset tisoč evrov mesečno, a ne z glasbo

Pevka Neda Ukraden že vrsto let uspešno izkorišča turistično sezono. In to ne s koncerti, temveč z donosnim oddajanjem nepremičnine. Njena razkošna vila v dalmatinskem zaledju ji namreč prinaša visoke prihodke, saj jo oddaja za skoraj 2000 evrov na noč.

Čeprav je cena prenočitve letos nekoliko nižja kot lani, z 2300 se je znižala na 1987 evrov, vila ostaja ena najdražjih na območju, kjer se nahaja. Po poročanju srbskega Kurirja lahko mesečni prihodek doseže tudi do 60.000 evrov.

Nepremičnina meri kar 310 kvadratnih metrov in se ponaša s petimi zvezdicami. Gostom je na voljo pet spalnic, več kopalnic, popolnoma opremljena kuhinja, bazen, masažni bazen, savna, zunanja kuhinja, žar, otroško igrišče in številne druge površine za popoln oddih v mirnem okolju dalmatinskega zaledja.

V oglasu za najem so jasno navedena tudi pravila: zabave, kajenje in hišni ljubljenčki niso dovoljeni, obvezna je varščina v višini 500 evrov.

Kljub strogim pravilom je zanimanje veliko, kar kaže, da je lastnica tudi brez mikrofona našla zanesljiv vir prihodka.

Vila je zgrajena na mestu, kjer je nekoč stala njena rojstna hiša, ki je bila med vojno porušena. Pred nekaj leti jo je pevka obnovila in spremenila v razkošno posest s čudovitim vrtom in bazenom.

Neda se je v otroštvu zaradi očetove službe pogosto selila in menjala šole, kar je kot edinka težko sprejemala. V intervjuju za IN Magazin je nekoč razkrila, kako so jo zaradi imena in priimka pogosto zasmehovali:

»Ko sem iz Imotskega prišla v bosansko okolje, so me vsi čudno gledali. Nihče se ni imenoval Neda, še manj pa Ukraden. Vedno so me spraševali, kako mi je ime. Ko sem rekla, da sem Neda, so odvrnili, da ne morem biti Neda, da sem Nedjeljka ali Nedina. Potem sem jokala.«

Še danes pa se z ljubeznijo spominja počitnic, ki jih je kot deklica preživljala pri babici Anđi v Imotski krajini, piše Showbuzz.hr.