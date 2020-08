Nečakinja lady Di se je zaročila (FOTO)

Nečakinja pokojne princese Diane lady Amelia Spencer je zaročena z dolgoletnim partnerjem Gregom Mallettom. Lepotica, stara 28 let, sestrična princev Williama in Harryja, hči grofa Spencerja, je pod fotografijo, ki jo je objavila na družabnih omrežjih, na kateri se s svojim srčnim kraljem poljublja, zapisala: »Komaj čakam, da se poročiva.« Njen oče Charles Spencer, mlajši brat pokojne valižanske princese, je povedal, da ga je 30-letni Greg prosil za blagoslov, preden je zaprosil Amelio med dopustom v Južnoafriški republiki. »Tako zelo sem vesel za hčer Amelio, ki se je zaročila z Gregom, s fantom, s katerim je preživela enajst let. Čudovito je slišati, kako se oba veselita prihodnosti. Želim jima veliko ljubezni in vse dobro na skupni poti. Zelo mi je všeč, da me je Greg vprašal za dovoljenje, preden jo je zaprosil. Tako zelo prisrčno,« je zapisal Spencer na twitterju.

Le nekaj dni prej je Greg praznoval okroglih trideset, z nekaj prijatelji je proslavil v južnoafriškem Stanfordu. Tako kot Amelia je tudi Greg objavil zaročne fotografije na družabnem omrežju, ki sta jih posnela na posesti Clouds Wine & Guest Estate v Stellenboschu. »Najboljši dan mojega življenja. 22. julija 2020 sem ljubezen svojega življenja prosil, naj preostanek življenja preživi z mano, in rekla je ja. Ne bi mogel biti bolj srečen, ljubim te z vsem srcem.«



Na ducate ljudi jima je čestitalo, tudi sestra bodoče neveste, manekenka lady Kitty Spencer, ki je zapisala: »Svak! Pred vama je vesel čas.«



Amelia, njeno prvo ime je Katya, je nepremičninarja, nečaka nekdanjega trenerja južnoafriške reprezentance ragbistov Nicka Malletta, spoznala pred enajstimi leti, ko sta oba študirala na univerzi v Cape Townu. Tam je odraščala skupaj z dvojčico Elizo, sestro Kitty in bratom Louisom. Vse tri sestre so se udeležile poroke bratranca Williama in Kate Middleton, Kitty, Louis in Eliza so prisostvovali tudi poroki bratranca Harryja in Meghan Markle, Amelie ni bilo. Je zadnja od sester Spencer, ki se je zaročila, v začetku leta je Kitty oznanila, da je zaročena s 60-letnim multimilijonarjem Michaelom Lewisom.