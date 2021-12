Ne tuširajo se, dokler ne začnejo smrdeti: na te zvezdnike nikoli več ne boste gledali enako

Čeprav uživajo veliko slavo in si lahko privoščijo vse, kar si želijo, se številni hollywoodski zvezdniki za higieno ne zmenijo preveč. Zadnja kontroverzna izjava je prišla iz ust igralca Jaka Gyllenhaala, ki meni, da je vsakodnevno tuširanje nepotrebno. A ni edini, ki se je pridružil zvezdniškemu trendu 'netuširanja', nekateri namreč svojih otrok ne tuširajo »dokler ne začnejo smrdeti«.

To prakso izvaja igralski par Kristen Bell in Dax Shepard, ki je nedavno izjavil, da se njuni hčerki, osemletna Lincoln in šestletna Delta, ne tuširata, »dokler ne začneta smrdeti.«. Z metodo sta seznanjena tudi Mila Kunis in njen mož Ashton Kutcher, ki sta med prvimi svet šokirala z izjavo, da se »ne tuširata vsak dan«. Povedala sta, da vsakodnevno prhanje izsuši kožo, zato sta s tem previdna. Igralca uporabljata pravilo, da umivata le pazduhe, intimne predele in stopala. Otroke kopata le, »če se na njih vidi umazanija, sicer pa nima smisla«, piše portal Miss7.

'Smrdeči' zvezdniki

Znan zapeljivec Leonardo DiCaprio, po katerem vzdihujejo ženske po vsem svetu, skuša v naravi narediti čim manj škode, od tod tudi prepričanje, da nihče ne sme uporabljati dezodoranta. Ima tudi navado, da se tušira enkrat ali dvakrat na teden, da ne porabi preveč vode.

Hollywoodski lepotec Matthew McConaughey obožuje vonj svojega telesa in dezodoranta ne uporablja že več kot 20 let. Njegovi kolegi so se med snemanjem pogosto pritoževali nad pomanjkanjem higiene, a igralec poudarja, da dezodoranta ne namerava uporabljati, ker ne mara dišati kot drugi ljudje.

Režiser Eli Roth je bil precej presenečen, ko mu je Brad Pitt povedal, kako se znebi znoja – ne uporablja dezodoranta, ampak ga obriše z mokrimi robčki. Pitt je povedal: »Imam šest otrok, vzamejo mi ves čas, zato je rešitev v tem, da se hitro obrišem z robčki pod pazduho ... Nimam časa za tuširanje.«

Tudi slavne dive se pogosto izogibajo osebni higieni. Julia Roberts deli enako razmišljanje kot DiCaprio in je zavezana boju proti podnebnim spremembam. Zato se trudi porabiti čim manj vode in se le redko tušira, pravi, da ji dezodorant ne ustreza, zato ima pogosto neprijeten vonj.

Kristen Stewart, ki je zaslovela s franšizo Somrak, je na snemanju s svojo higieno ekipi in glavnemu soigralcu povzročila kar sivih las. Igralka si je namreč lase umivala le na nekaj tednov, zobe pa enkrat na dan. Presenečena je bila, da je Pattinsona to razjezilo, saj so njegovi kolegi povedali, da se je tudi sam redko tuširal in smrdel.

Jennifer Aniston si je nedrčke polnila s piščančjimi medaljoni

Nekdanja sostanovalka Jennifer Aniston, igralka Nancy Balbirer, je nekoč delila svojo izkušnjo z Jennifer. Slavna 'prijateljica' je namreč imela navado, da si je depilirala bikini predel na kavču v njihovi dnevni sobi, za avdicije pa si je, preden je zaslovela, nedrček napolnila s piščančjimi medaljoni, da je bilo oprsje polnejše.