Ne sprejemata vlog, v katerih je prisotno nasilje nad ženskami

Slavni turški igralki Birce Akalay (Lepotica in zver) in Nur Fettahoglu (Sulejman Veličastni) sta se spoznali v seriji Babil (Izbira), kjer sta skupaj igrali ob še dveh zelo slavnih imenih, Halitu Ergencu (Sulejman Veličastni) ter Asli Enver (Istanbulska nevesta). Postali sta dobri prijateljici ter tudi poslovno sodelujeta. Nur je sodelovala pri promociji nakita, ki ga je oblikovala in lansirala Birce pod svojim imenom. Poleg igralstva se Nur ukvarja tudi s hotelirstvom, saj ima v lasti hotel.

Obe igralki se pogajata za nove vloge, vendar ne sprejemata serij, v katerih je prisotno nasilje, še posebej nad ženskami. Birce Akalay (37) je pri štirih letih začela baletno kariero, vendar se je pri 16 letih poškodovala, zato se je preusmerila v gledališko smer, kjer je tudi diplomirala in še danes poučuje na gledališki univerzi. Tekmovala je tudi za miss Turčije in svojo državo zastopala na lepotnem tekmovanju za miss Evrope. Za njo je lepo število vlog v filmih in serijah. Bila je poročena z dvema igralcema, z Muratom Unalmisom, ki ga poznamo v vlogi Demirja v seriji Vedno tvoja ter z Sarpom Levendoglu.

Nur Fettahoglu (41), po materini strani kosovskega rodu, je bila manekenka, televizijska voditeljica, modna oblikovalka ter igralka v veliko filmih in serijah. Bila je dvakrat poročena, iz drugega zakona ima šestletno hčer.