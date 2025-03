Ne preveč zabaven resničnostni šov Aleca Baldwina

Televizijski resničnostni šov, ki prikazuje družino igralca Aleca Baldwina, doživlja porazne kritike in zbuja zgražanje gledalcev. Baldwin je poročen s Hilario, ki je bila nekoč učiteljica joge, imata sedem majhnih otrok in očitno potrebujeta denar, zato sta se odločila, da bosta spustila kamere v svoj luksuzni dom v New Yorku in velikansko hišo v Hamptonu.

Lani poleti je bil igralec oproščen krivde, ker je leta 2021 na snemanju vesterna ustrelil snemalko Halyno Hutchins in ranil režiserja Joela Souzo, saj ni vedel, da je rekvizitna pištola nabita; Hutchinsova je kmalu zatem umrla. A že nekaj časa pred sojenjem se je začelo snemanje šova The Baldwins (Baldwinovi), ki nastaja v produkciji Discovery+ in je na ogled na kanalu TLC.

Alec Baldwin priznava, da je srečnejši v spanju kot buden, a dodaja, da nesreče na snemanju ne bi preživel, če ne bi imel družine. FOTO: Nipi/Reuters

V njem lahko gledalci spremljajo tudi tragično zgodbo o tem, kako je umrla mlada snemalka in kako je vsa zgodba prizadela zdaj 66-letnega igralca. Družina snemalke se je takoj, ko je resničnostni šov prišel na spored, pritožila, češ da njena smrt ne sodi v šov.

Gledalcem , ki spremljajo serijo, je jasno predvsem to, da je Baldwin izjemno utrujen depresiven moški, ki ga je težko gledati.

Gledalci so zelo kritični

Kot je zapisal kritik Sunday Timesa, je gledalcem, ki spremljajo serijo, jasno predvsem to, da je Baldwin izjemno utrujen depresiven moški, ki ga je težko gledati. Očitno je, da si želi predvsem miru, a ga nima, saj so njegovi otroci stari od sedem do dvanajst let. Igralec enkrat celo pove, da je srečnejši v spanju kot buden, vendar prizna, da nesreče na snemanju ne bi preživel, če ne bi imel družine. »Stres in pritiski javnega življenja v mojih letih škodijo mojemu duševnemu zdravju,« je povedal terapevtu.

Serija ne navdušuje. FOTO: Eduardo Munoz/Getty Images

Gledalci so zelo kritični tudi do Hilarie Baldwin (41 let), ki možu nenehno sega v besedo. Ob neki priložnosti, ko ji očita, da je poškodovala avtomobil, mu celo mirno reče: »To ni nič v primerjavi s tem, kar si storil ti.«

Baldwin je nekoč veljal za grobijana, veliko je pil in ni prav nič lepo ravnal z bivšo ženo Kim Basinger, s katero ima hčer Ireland. Zdaj ga lahko vidimo kot dobrega družinskega očeta. Odraščal je na Long Islandu v zvezni državi New York in se kot prvi od Baldwinovih (igralci so tudi njegovi bratje Stephen, William in Daniel) začel ukvarjati z igralstvom. Kot odkriti podpornik demokratov je izredno kritičen do Donalda Trumpa, ki ga je uspešno oponašal v humorističnem šovu Saturday Night Live. Po usodni nesreči so ga Trump in somišljeniki celo obtožili, da je Halyno ​Hutchins ustrelil namerno.