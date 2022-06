Zvezdnik ne odobrava, da se bo hči razgaljala za denar

Charlieja Sheena ne bi mogli obtožiti, da je čistun. Medije je namreč polnil s svojim razuzdanim življenjskim slogom, prepojenim z alkoholom, drogami in seksualnim eksperimentiranjem s celo vojsko žensk, za kar danes plačuje visoko ceno življenja z virusom HIV.

Starševski prijemi Charlieja Sheena in Denise Richards se močno razlikujejo. FOTO: Wenn

A čeprav je samemu sebi pustil ogromno svobode, da počne, kar želi, neozirajoč se na jutri, pa bi svoji hčerki raje nekoliko pristrigel peruti. Novice, da je njegova prvorojenka Sami odprla profil na platformi OnlyFans, na kateri po plačilu uporabnikov ne manjka razgaljenih, celo opolzkih fotografij in posnetkov, namreč nikakor ni sprejel odprtih rok.

»Tega ne odobravam, a hkrati tega ne morem preprečiti,« verjetno tudi, ker je lepotička, ki se mu je rodila iz ljubezni z Denise Richards, stara 18 let. Nekoliko bolj sprejemajoča je bila Denise, češ da je polnoletna, »kot mati jo lahko le usmerjam in zaupam njeni presoji, da bo sprejemala prave odločitve«.

Ob ločitvi – od te je sicer že 16 let – je skrbništvo nad hčerkama Sami in Lolo sicer dobila Richardsova, a je Sami lansko poletje pobegnila k očetu. Življenje pod materino streho je označila za pravi pekel, morda tudi, ker naj bi Denise postavila vrsto pravil, ki ji kot najstnici pač niso ustrezala, medtem ko naj bi bil Charlie pri vzgoji precej bolj sproščen.

Uporabniki družabnih omrežij so Sheena označili za dvoličneža, češ da je na eni strani ženske izkoriščal za svojo naslado in ni nikdar imel nobenih zavor, hkrati pa od hčere pričakuje prav nasprotno. .

»Seveda si želim, da bi živela pri meni. A vzgajati najstnika je težko, sploh v Los Angelesu, zato sem postavila pravila, za katera pričakujem in zahtevam, da se jih upošteva. Pri Charlieju so pravila drugačna.« A Sami niti očetova pravila očitno niso več ustrezala, saj se je preselila nazaj k mami. In odprla profil na OnlyFans.

»Stara je 18 let in živi pri mami. To se ni zgodilo pod mojo streho,« je med vrsticami kritiziral Denisino vzgojo, bivša pa je udarila nazaj, da hčerina odločitev nikakor ni povezana s tem, pri kom živi. »Upam, da bo pri svojih objavah zadržana, ustvarjalna in da ne bo žrtvovala svoje integritete,« je zaskrbljeni Charlie hčeri položil na srce.