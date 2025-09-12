Ne moreta skriti: v takšnih odnosih sta Ben Affleck in Jennifer Lopez po ločitvi

Več kot šest mesecev je minilo, odkar sta Jennifer Lopez in Ben Affleck uradno potrdila ločitev, s čimer sta končala njun dveletni zakon.

Čeprav se njuna ljubezenska zgodba ni iztekla kot pravljica, se trudita ohraniti komunikacijo in medijem nočeta dajati razloga, da bi z njima polnili naslovnice.

Kljub temu da Jennifer še ni uspela prodati vile, kjer sta živela, se zdi, da med njima vlada prijateljsko vzdušje.

Nedavno so jo videli med nakupovanjem z Emo, hčerko iz prejšnjega zakona, in Benovim sinom Samuelem, nove informacije pa razkrivajo, kako bivša zakonca sodelujeta po ločitvi.

» Ben in Jennifer sta v redu. Čeprav nista več skupaj, sta ostala v dobrih odnosih,« je za People povedal vir.

Prijateljsko vzdušje ni presenečenje, saj sta si lani za božič še vedno izmenjevala darila, čeprav sta bila takrat že v postopku ločitve.

Tudi kar zadeva otroke, to ostajajo v stiku z obema.

» Otroci so še vedno zelo povezani. Imajo iste prijateljske kroge, se srečujejo, pogosto govorijo. Ben in Jennifer se trudita, da so srečni. Najpomembnejše zanju je otrokom nuditi spodbudno okolje, zato načrtujeta, da bosta še naprej sodelovala,« je razkril vir.

Ben ima s svojo nekdanjo ženo Jennifer Garner hčerko Violette, Finna in Samuela, medtem ko ima Jennifer Lopez iz zakona z Marcom Anthonyjem dvojčka Emo in Maksa. Tudi po ločitvi so otroke videli skupaj, še posebej Emo in Finna, ki sta razvila posebno tesno prijateljstvo.

Drug vir poudarja, kako pevka vedno kaže ljubezen do Benovih otrok: » Je čudovita mama in vedno skrbna do svojih in njegovih otrok.«

Ben je podobne besede izrekel na premieri filma Računovodja 2, kamor je pripeljal tako svoje kot njene otroke:

»Večer je fantastičen. Otroci so tukaj, res sem navdušen,« je povedal.

Ni skoparil s pohvalami nekdanje žene:

»Naj se ve, Jennifer Lopez je spektakularna, prijazna do mojih otrok, ima fantastičen odnos z njimi. Rad imam njena otroka, čudovita sta. Je izjemno srčna, oseba velike integritete, ki jo obožujem in sem ji hvaležen.«

Torej, čeprav jima zakon ni uspel, je nekaj ostalo: to je močna družinska vez, kar v Hollywoodu veliko pomeni, piše Page Six.